FETÖ sanığı doktora 2 yıl 1 ay hapis cezası
Kayseri'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan doktor İsmail S., 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çaptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık İsmail S., hazır bulundu. Kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı iddialarını reddeden sanık, "Örgütsel amacım yoktu. Hesabımı daha önceden de kullanıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık İsmail S.'ye, 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
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