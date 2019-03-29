FETÖ sanığı avukatın cezası belli oldu
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan avukat Nurten Eğercioğlu'na 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Eğercioğlu ve avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen Eğercioğlu'nun "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Eğercioğlu, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
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