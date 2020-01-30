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DHA- AA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 10:54,Son Güncelleme:/

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliye sevk edildi

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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Samsun, Erzurum, Ankara, Van, İzmir, Muğla ve Sakarya'da gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

İşlemlerinin ardından, İstanbul'da yakalanan 15 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İl dışında gözaltına alınan şüphelilerin ise ilgili adliyelere gönderildikleri öğrenildi. 

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