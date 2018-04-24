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    FETÖ operasyonu: Büfelere HTS takibi

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    24.04.2018 - 22:31 | Son Güncelleme:

    FETÖ’nün askeri yapılanmasının tespitine yönelik ‘ankesörlü telefon soruşturması’ kapsamında eski Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Fevzi Başköy ile Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Emin Hülakü’nün de bulunduğu 4 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan iddianame düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan’ın hazırladığı 4 ayrı iddianamede, ankesörlü telefon kullanan FETÖ mensuplarını belirlemek için kullanılan yöntemler de anlatıldı.

    ARDIŞIK ARAMA KRİTERİ

    Şüphelilerin oldukları illerdeki kontörlü ve ankesörlü telefon hatlarının, telefon trafiğini gösteren HTS kayıtları çıkarılarak incelendi. Arayan numaranın ‘ardışık olarak’ başka asker kişilerle görüşüp görüşmediği de araştırıldı. Ankara genelinde büfe, kuruyemişçi veya marketlerde bulunan toplam 155 kontörlü telefon incelendi. Yapılan ilk çalışmalarda, ‘müteaddit ve diğer askeri personelle birlikte aranan 14’ü kıdemli albay, 12 albay, 21’i yarbay toplam 47 asker şahsın tespit edildiği’ belirtildi.

    13 AYRI BÜFEDEN ARAMA

    İddianamede, eski Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Fevzi Başköy’ün kullandığı GSM hattının, 2013-2015 yılları içinde Ankara genelinde 13 ayrı büfe-market tarzı işyerlerine kayıtlı sabit hatlardan 26 defa arandığı, örgütün sivil mahrem imamlarıyla görüşmeler yaptığı anlatıldı. Başköy’ü arayan kişi ya da kişilerin, 4 albay ve 9 yarbayı da aynı numaralardan aradıklarının tespit edildiği belirtildi.

    Başköy ise ifadesinde telefonla arandığı yönündeki iddiaları reddetti.

    MAHREM İMAMLARLA

    Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Emin Hülakü’nün 2012-2015 yılları içinde Ankara genelinde bulunan 4 ayrı büfe-market tarzı işyerlerine kayıtlı sabit hatlardan 28 defa arandığı ve henüz kimliği tespit edilemeyen örgütün sivil mahrem imamlarıyla görüşmeler yaptığı iddia edildi.

    Jandarma Genel Komutanlığı Genel Evrak Şube Müdürü olarak görev yaparken gözaltına alınan Yarbay Metin Duran hakkındaki iddianamede de, şüphelinin kullandığı GSM hattının 2012-2015’te Ankara genelinde bulunan 5 ayrı büfe-market tarzı işyerlerine kayıtlı sabit hatlardan 12 defa arandığı ve örgütün sivil mahrem imamlarıyla görüşmeler yapıldığı belirtildi.

    SİVAS’TAKİ DÖKÜMLER

    Son görev yeri Sivas olan emekli Astsubay İbrahim Kıvanç hakkındaki iddianamede de, mahrem sorumluların ‘öğrenci’ diye tabir edilen asker şahısları zorunlu haller ve ani gelişen durumlarda sadece ankesörlü ve kontörlü hatlar üzerinden arayarak irtibat kurdukları belirtilerek, “Sivas ili genelinde bulunan ankesörlü ve kontörlü sabit hatların 2010-2015 yıllarına ait HTS dökümleri alınarak incelenmiştir” denildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , fetö , operasyon , gündem
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