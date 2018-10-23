FETÖ operasyonu: Binbaşı gözaltına alındı...
Balıkesir 9.Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Binbaşı H.K., FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında binbaşı rütbesinde görevli H.K. adlı şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. H.K. adlı şahsın Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle