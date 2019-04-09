FETÖ operasyonlarında 442 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda, 442 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, aralarında örgütün TSK içindeki kripto yapılanmasında yer alan örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak adlandırılan kişiler, muvazzaf askerler ve TÜBİTAK çalışanlarının da olduğu 263 şüpheli yakalandı.
Türkiye'de 17-25 Aralık süreci ve MİT tırlarına düzenlenen operasyon sonrasında faaliyetleri ve hedefleri deşifre olan, 15 Temmuz darbe girişimi ile kanlı bir terör örgütü olduğu açığa çıkan FETÖ'ye yönelik güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlar hız kesmeden sürüyor.
AA muhabirinin gün içerisindeki operasyonlardan derlediği bilgilere göre, FETÖ'ye yönelik güvenlik güçleri sabah saatlerinde 10 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında 12 operasyon düzenledi.
Titizlikle yürütülen soruşturmalarda örgütün TSK içinde yuvalanan kripto yapılanmasına büyük darbe vuruldu.
TSK'daki kripto yapılanma deşifre ediliyor
Kararlılıkla devam ettirilen operasyonlarda bu sabah FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasına yönelik Konya, Kocaeli, İzmir ve Gaziantep merkezli operasyonlar yapıldı.
Konya merkezli 29 ildeki operasyonda, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 80 şüpheliden 16'sı yakalandı.
Kocaeli merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda ise 9'u muvazzaf 17 askeri personel ile bir eski askeri okul öğrencisi ve 2 sivil "mahrem abi" hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında da "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen 29'u muvazzaf 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 13 ildeki operasyonlarda şüphelilerden 35'i Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 16 ildeki operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen aralarında muvazzafların da bulunduğu 32 şüpheliden 22'si yakalandı.
FETÖ'nün emniyet yapılanması
Polis ekipleri FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik ise Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda, KHK ile polislikten ihraç edilmiş 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli eski polislerden 50'si düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Kayseri merkezli 8 ilde ise FETÖ soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen eski 13 polis gözaltına alındı.
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
Ankara merkezli 23 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında çeşitli kurumların mahrem yapı üyelerinin bulunduğu 102 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen zanlıların, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay yapılanması, Milli İstihbarat Teşkilatı Sinyal İstihbaratı Başkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Hacettepe ve Turgut Özal Üniversitelerinde örgütün "mahrem" yapılanması içerisinde görev yaptıkları belirlendi.
Adıyaman merkezli 9 ilde ise FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 27 zanlıdan aralarında mütevelli heyeti üyeleri, sohbet imamları ve talebe mesulü gibi görevlerde bulundukları tespit edilen 25'i yakalandı.
ByLock operasyonları
İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken 13 şüpheli yakalandı. Zonguldak merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise örgütsel faaliyetlere katılan ve ByLock'un yanı sıra kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan 25 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik soruşturma
FETÖ'nün "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, örgütle irtibatı ve iltisakı tespit edilen 5'i aktif personel, 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
Edirne'de ise Meriç Nehri yakınlarında güvenlik güçlerinin Elçili köyünde durdurduğu bir otomobilde, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aktif-Sen ve Ufuk Ulaştırma Hizmetleri sendikalarının yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 3 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
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