FETÖ okulları Maarif’e geçti

AFGANİSTAN’daki FETÖ okullarının devir teslim töreni için başkent Kabil’deki Hükümet Medya ve Enformasyon Merkezi’nde tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Türkiye Maarif Vakfı Başkanvekili Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan Eğitim Bakanı Muhammed İbrahim Şinvari ve bakan yardımcıları katıldı. Törende konuşan Bakan Yılmaz, Afganistan’daki FETÖ okullarının Maarif Vakfı’na devredilmesiyle bu okullardaki eğitim kalitesinin arttırılacağını belirtti.

OKULLARIN SAYISI ARTTIRILACAK

Afganistan’daki okulların sayısını arttıracaklarını dile getiren Yılmaz, okullarda şehit ve gazi çocuklarına ayrı kontenjan verileceğini vurguladı. Bakan Yılmaz, söz konusu okullarda Afganistan Eğitim Bakanlığı müfredatını uygulayacaklarının altını çizerek daha kaliteli eğitim vermek için gayret edeceklerini söyledi. Bu okullarda eğitim alan öğrencilerin sayısını artıracaklarını ifade eden Yılmaz, başarılı olan öğrencilere Türkiye’de burs ve yurt imkânı tanıyacaklarını belirtti.

ÜCRETLER DÜŞÜRÜLECEK

Bakan Yılmaz, "Okullarda öğrencilerden alınan ücretlerde indirim yapacağız ve buradan elde edilen paraları yine Afganistan eğitimine harcayacağız." dedi. Türkiye’nin Afganistan’la her alanda işbirliğini geliştirmek istediğine işaret eden Yılmaz, "Özellikle eğitim alanındaki işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Afgan halkının sevinci bizim sevincimiz ve onların acısı bizim de acımızdır. Bizim bu ebedi dostluğumuzu bozmak ve zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

12 LİSE VE 3 DERSHANE

Afganistan Eğitim Bakanı Muhammed İbrahim Şinvari de ülkesindeki FETÖ okullarının yönetiminin Maarif Vakfı’na devredilmesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ederek, bu okulların devredilmesiyle ilgili öğrenci velilerinin kaygılarının olmaması gerektiğini dile getirdi. Bakan Şinvari, Eğitim Bakanı olarak Türkiye’deki eğitim sisteminden yararlanmak istediklerini ve bu nedenle iki bakanlık arasında sürekli istişare yapılmasını istediklerini kaydetti. Konuşmaların ardından, Afganistan’da FETÖ’ye bağlı 12 lise ve 3 dershanenin Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesini öngören anlaşma imzalandı.