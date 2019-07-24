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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
24.07.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

‘FETÖ malikânesi’nin iadesine itiraz

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‘FETÖ malikânesi’nin iadesine itiraz

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘FETÖ malikânesi’ olarak kamuoyuna yansıyan Mudanya’daki villanın, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından örgüt üyeliği nedeniyle cezalandırılan sahibi Sami Şentürk’e iadesine itiraz etti.

İstinaf Mahkemesi’ne başvuran savcılık, villada örgütsel toplantılar gerçekleştirildiğini ve örgüt sermayesiyle oluşturulduğunu , müsadere (el konulma) talebinin reddinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. Bursa’daki FETÖ soruşturmaları kapsamında işadamı Sami Şentürk’ün de aralarında bulunduğu zanlılar gözaltına alınmıştı.

‘FETÖ malikânesi’nin iadesine itiraz

Sami Şentürk

Şentürk’ün üzerine kayıtlı, yaklaşık 17 dönüm arazide kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, spor sahaları da bulunan villa kompleksine de el konulmuştu. Soruşturma kapsamındaki bazı tanıkların ve gizli tanıkların ifadelerine göre örgütsel toplantılar bu villada yapılıyor, örgütün çok üst düzey bazı isimleri buluşuyordu. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne görülen dava sonucu Şentürk, ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak mahkeme el konulan villanın Şentürk’e iadesine karar vermişti. Mahkemenin kararına itiraz eden savcılık, söz konusu villaya el konularak hazineye devrini talep etti. 

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