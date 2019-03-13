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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
13.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

FETÖ kamuya kaynak yapmış

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
FETÖ kamuya kaynak yapmış

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen Kaynak Holding AŞ’nin bünyesinde çalışan 5 bin 288 kişiyi kamuya transfer ettiği, bazılarınını emniyette çok kritik görevlere getirildiği anlatıldı.

 İddianamede şu ifadelere yer verildi:

Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren birimlere, dershane ve okullar aracılığıyla temin edilen elemanlar bir süre şirket bünyesinde çalıştırıldı. İdeolojisi ve eğitimini tamamlayan güvenilirliği ispatlanan personele, hukuka aykırı yollardan ele geçirilen soruların cevapları verilerek KPSS, ÖSYS gibi sınavlara sokularak başarılı olmaları sağlandı. SGK kayıtlarında, holding bünyesinde çalıştıktan sona kamuya geçen 5288 kişi belirlendi.

HOLDİNGDEN EMNİYET’E

17/25 Aralık soruşturmaları sırasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip İzleme Büro Amirliği’nde dinleme yapan memurlardan bir kısmının daha önce Kaynak Holding’de çalıştığı saptandı. Ayrıca bazı holding çalışanlarının kardeşlerinin de İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği’nde görev yaptığı belirlendi.

944 KİŞİLİK DUA LİSTESİ

Kaynak Holding soruşturması kapsamında dijitallerden elde edilen “Dua Listesi” adlı dosya içinde başta Fetullah Gülen olmak üzere alfabetik sıraya göre 944 isme rastlandı. Dua listesinin 1’inci sırasında FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 2’nci sırada örgüt yapılanmasındaki Şakirtler, 3’üncü sırada Nur Talebesi Abiler yer alıyor. Listenin FETÖ elebaşının “Mizandan kırmızı pasaport ile geçecek 1000 kişi var” ifadesindeki kişileri içerdiği değerlendiriliyor.

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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