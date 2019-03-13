FETÖ kamuya kaynak yapmış
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen Kaynak Holding AŞ’nin bünyesinde çalışan 5 bin 288 kişiyi kamuya transfer ettiği, bazılarınını emniyette çok kritik görevlere getirildiği anlatıldı.
İddianamede şu ifadelere yer verildi:
“Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren birimlere, dershane ve okullar aracılığıyla temin edilen elemanlar bir süre şirket bünyesinde çalıştırıldı. İdeolojisi ve eğitimini tamamlayan güvenilirliği ispatlanan personele, hukuka aykırı yollardan ele geçirilen soruların cevapları verilerek KPSS, ÖSYS gibi sınavlara sokularak başarılı olmaları sağlandı. SGK kayıtlarında, holding bünyesinde çalıştıktan sona kamuya geçen 5288 kişi belirlendi.
HOLDİNGDEN EMNİYET’E
17/25 Aralık soruşturmaları sırasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip İzleme Büro Amirliği’nde dinleme yapan memurlardan bir kısmının daha önce Kaynak Holding’de çalıştığı saptandı. Ayrıca bazı holding çalışanlarının kardeşlerinin de İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği’nde görev yaptığı belirlendi.
944 KİŞİLİK DUA LİSTESİ
Kaynak Holding soruşturması kapsamında dijitallerden elde edilen “Dua Listesi” adlı dosya içinde başta Fetullah Gülen olmak üzere alfabetik sıraya göre 944 isme rastlandı. Dua listesinin 1’inci sırasında FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 2’nci sırada örgüt yapılanmasındaki Şakirtler, 3’üncü sırada Nur Talebesi Abiler yer alıyor. Listenin FETÖ elebaşının “Mizandan kırmızı pasaport ile geçecek 1000 kişi var” ifadesindeki kişileri içerdiği değerlendiriliyor.
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