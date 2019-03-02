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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.03.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

FETÖ itirafçısı savunma sanayindeki örgüt yapılanmasını anlattı

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FETÖ itirafçısı savunma sanayindeki örgüt yapılanmasını anlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) HAVELSAN'daki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan insan kaynakları uzmanı F.K, itirafçı oldu ve örgütün savunma sanayi kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin bilgiler verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.K. hakkında düzenlenen iddianamede, FETÖ'nün savunma sanayindeki üyelerine deşifre olmamaları için başkaları adına kayıtlı "operasyonel hat" kullanmaları talimatı verdiği ve bu hattın takılı olduğu telefonları evlerinden çıkarmamaları yönünde mahrem imamlarca telkinde bulunulduğu anlatıldı.

FETÖ üyelerinin operasyonel hatlarla yalnızca örgütün mahrem imamları ile iletişime geçtiği belirtilen iddianamede, şüpheli F.K'nin itirafları da yer aldı. 
Örgüt yapılanması ile ortaokul ve lise yıllarında gittiği örgütün kapatılan Samanyolu Kolejinde tanıştığını bildiren F.K, bu okula FETÖ'ün yayın organlarının öğretmenler tarafından getirildiği ve belirli dönemlerde öğrencilerin de katıldığı sohbetler gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

SAVUNMA SANAYİ İMAMI "FUAT"

Gazi Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte arkadaşı Gökhan E'nin daveti üzerine sohbet adı verilen örgüt toplantılarına katıldığını vurgulayan F.K, 2013'te gördüğü iş ilanına başvurusunun ardından HAVELSAN'da göreve başladığını ifade etti.

HAVELSAN'da çalıştığı dönemde arkadaşı Gökhan E'nin kendisini "Fuat" kod adını kullanan soyadını öğrenemediği Ramazan adlı kişiyle tanıştırdığına işaret eden F.K, daha sonra bu kişinin TAİ, HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK'tan sorumlu "mahrem imam" olduğunu öğrendiğini bildirdi. F.K, bir süre sonra arkadaşı Gökhan E'nin de kendisine, "ASELSAN'dan sorumlu mahrem imam" olduğunu itiraf ettiğini belirtti.

HAVELSAN'ın mahrem imamının "Yasin", TÜBİTAK imamının da "Asım" kod adını kullanan kişiler olduğuna dikkati çeken F.K, örgütün mahrem imamlarını fotoğraflarından teşhis etti.

F.K, mahrem imamlara bağlı kurum çalışanlarının gerçek isimleri bilindiği için kod isim kullanmadığını anlattı.

BYLOCK İNDİRMİŞ

İtirafçı F.K, FETÖ yapılanması kapsamında tanıştığı kişilerden birinin telefonuna ByLock yüklediğini ancak programı kullanamaması üzerine sildiğini beyan etti. 
Örgüt üyeleri arasında operasyonel hat kullanımını da itiraf eden F.K, geçmişte kendisinin de bu şekilde görüşmeler yaptığını ancak kimlerle görüştüğünü hatırlamadığını savundu.

FETÖ'nün, "vatan haini" olduğunu, örgüt içerisinde bulunduğu süre zarfında talimatla hareket etmediğini ve örgüte maddi destek vermediğini ileri süren F.K, dini duygular ile yer aldığı yapıdan 17/25 Aralık operasyonları sonrası bağını kestiğini iddia etti. 

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