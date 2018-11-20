FETÖ itirafçılarına özel tarama

FETÖ ile mücadele kapsamında TSK ve kamuda kendini gizleyenlerin ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalarda, itirafçıların bazılarının verdiği bilgilerdeki çelişkiler, yeni yöntemler geliştirilmesini zorunlu kıldı. FETÖ operasyonunun başladığı süreçte itirafçı olmayan, sonradan karar vererek cezaevinden kurtulmaya çalışanlarla, yurtdışında kaçak olup ‘itirafçı’ olmak için dönenlerin verdiği bilgiler tarandı. Bunlardan bir kısmının bilinen bilgilere ilave yeni bir isim vermediği, verdikleri isimlerin neredeyse tamamının yurtdışında kaçak olduğu, ilave ettikleri bazı isimlerin ise FETÖ bağı bulunmadığı ve bu kişilerin mağdur edilerek, kamudan uzaklaştırılmaya çalışılan isimler olduğu saptandı.

ORTAK DEĞERLENDİRME

FETÖ’nün itirafçılarla yeni bir oyun planı kurguladığına ilişkin şüpheler, hem TSK’da, hem de hükümette, bunlarla ilgili özel inceleme yapılmasını zorunlu kıldı. TSK Hukuk Müşavirliği, emniyet ve savcılıklarda yapılan özel incelemelerin yanısıra AK Parti’de bu konuda çalışan isimlerin yaptığı ortak çalışmayla ‘sorunlu bilgilerin’ ayıklanması sürüyor. AK Parti kurmayları, “Her seferinde farklı bir plan ve oyun geliştiriyorlar. Son olarak yurtdışında kaçak olanlardan itirafçı olarak dönenler oldu. Bunların büyük bölümü zaten bilinen bilgileri veriyor. Verdikleri yeni isimlerin büyük bölümünün, FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığı, tam tersi FETÖ iftirasına uğradığı ortaya çıkabiliyor. Gerçek itirafcılarla, bunlar arasında ayrım yapmak için özel çalışma yürütülüyor” dedi.

BİRKAÇ KEZ TEYİT EDİLİYOR

İtirafçıların verdiği bilgilerin, kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkmasını sağlayıp sağlamadığına bakıldığı, yeni isim ve adreslerin çapraz araştırma yöntemleriyle teyit edilmesinden sonra, bilginin değerlendirildiği aktarıldı. Ancak çözülmenin önüne geçmek için örgütün sürekli yeni plan yaptığı ve soruşturmaların

her aşamasında bilginin birkaç kez teyit edilmek zorunda kalındığı belirtiliyor.

Sonradan itirafçı olanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kalmak adına bu sorunun yaşandığı dile getirildi. Bunun üzerine, “Açığa alınma işlemleri devam etsin, bu FETÖ’nün oyunu olabilir” tezi savunuldu.

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