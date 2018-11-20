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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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KULİS HABER: Nuray BABACAN - ANKARA
20.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

FETÖ itirafçılarına özel tarama

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
FETÖ itirafçılarına özel tarama

FETÖ soruşturmalarında sonradan itirafçı olanlarla yurtdışından ‘itirafçı’ olmak için dönenlerin verdiği bilgiler tarandı. Bazı şüphelilerin, örgüt bağı bulunmayan kişilerin isimlerini vererek kamudan uzaklaştırmaya çalıştıkları belirlendi.

FETÖ ile mücadele kapsamında TSK ve kamuda kendini gizleyenlerin ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalarda, itirafçıların bazılarının verdiği bilgilerdeki çelişkiler, yeni yöntemler geliştirilmesini zorunlu kıldı. FETÖ operasyonunun başladığı süreçte itirafçı olmayan, sonradan karar vererek cezaevinden kurtulmaya çalışanlarla, yurtdışında kaçak olup ‘itirafçı’ olmak için dönenlerin verdiği bilgiler tarandı. Bunlardan bir kısmının bilinen bilgilere ilave yeni bir isim vermediği, verdikleri isimlerin neredeyse tamamının yurtdışında kaçak olduğu, ilave ettikleri bazı isimlerin ise FETÖ bağı bulunmadığı ve bu kişilerin mağdur edilerek, kamudan uzaklaştırılmaya çalışılan isimler olduğu saptandı.

ORTAK DEĞERLENDİRME

FETÖ’nün itirafçılarla yeni bir oyun planı kurguladığına ilişkin şüpheler, hem TSK’da, hem de hükümette, bunlarla ilgili özel inceleme yapılmasını zorunlu kıldı. TSK Hukuk Müşavirliği, emniyet ve savcılıklarda yapılan özel incelemelerin yanısıra AK Parti’de bu konuda çalışan isimlerin yaptığı ortak çalışmayla ‘sorunlu bilgilerin’ ayıklanması sürüyor. AK Parti kurmayları, “Her seferinde farklı bir plan ve oyun geliştiriyorlar. Son olarak yurtdışında kaçak olanlardan itirafçı olarak dönenler oldu. Bunların büyük bölümü zaten bilinen bilgileri veriyor. Verdikleri yeni isimlerin büyük bölümünün, FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığı, tam tersi FETÖ iftirasına uğradığı ortaya çıkabiliyor. Gerçek itirafcılarla, bunlar arasında ayrım yapmak için özel çalışma yürütülüyor” dedi.

BİRKAÇ KEZ TEYİT EDİLİYOR

İtirafçıların verdiği bilgilerin, kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkmasını sağlayıp sağlamadığına bakıldığı, yeni isim ve adreslerin çapraz araştırma yöntemleriyle teyit edilmesinden sonra, bilginin değerlendirildiği aktarıldı. Ancak çözülmenin önüne geçmek için örgütün sürekli yeni plan yaptığı ve soruşturmaların
her aşamasında bilginin birkaç kez teyit edilmek zorunda kalındığı belirtiliyor.

Sonradan itirafçı olanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kalmak adına bu sorunun yaşandığı dile getirildi. Bunun üzerine, “Açığa alınma işlemleri devam etsin, bu FETÖ’nün oyunu olabilir” tezi savunuldu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.11.2018) 2
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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