FETÖ imamları gaybubet evlerinde yakalandı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandıkları ‘gaybubet’ evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, Bartın İl İmamı M.Y ve Bartın Ulus ilçe İmamı İ.K’nın da arasında bulunduğu 5 örgüt üyesini gözaltına aldı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün İstanbul’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmada, örgüt üyesi firari kişilerin gizlendikleri ‘gaybubet’ evlerini tespit etti. Dün akşam 8 gaybubet evine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan M.Y’nin üst düzey yönetici olduğu ve Bartın İl İmamı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan İ.K’nın da Bartın İli Ulus ilçe imamı olduğu tespit edildi.
Yapılan operasyon kapsamında yasaklı kitaplardan Fetullah Gülen’e ait 1 adet kitap, farklı zarflar içinde 2 bin 130 TL, 888 Dolar ve bir çok örgütsel materyal ele geçirildi.
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