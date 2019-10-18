FETÖ imamları gaybubet evlerinde  yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ imamları gaybubet evlerinde  yakalandı
GeriGündem FETÖ imamları gaybubet evlerinde  yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN/İSTANBUL
18.10.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

FETÖ imamları gaybubet evlerinde  yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
FETÖ imamları gaybubet evlerinde  yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandıkları ‘gaybubet’ evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, Bartın İl İmamı M.Y ve Bartın Ulus ilçe İmamı İ.K’nın da arasında bulunduğu 5 örgüt üyesini gözaltına aldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri,  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün İstanbul’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmada, örgüt üyesi firari kişilerin gizlendikleri ‘gaybubet’ evlerini tespit etti. Dün akşam 8 gaybubet evine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan M.Y’nin üst düzey yönetici olduğu ve Bartın İl İmamı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan İ.K’nın da Bartın İli Ulus ilçe imamı olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyon kapsamında yasaklı kitaplardan Fetullah Gülen’e ait 1 adet kitap, farklı zarflar içinde 2 bin 130 TL, 888 Dolar ve bir çok örgütsel materyal ele geçirildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Erdoğan'dan Trump'a cevap: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak
Bakan Çavuşoğlu: Ateşkes değil! Ara veriyoruz
Annesi konuştu: Ayda 1-2 kez damar yolu açarlardı
‘En uygun malzeme ormandan’ dendi... Gelibolu’ya taşocağı