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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

FETÖ ilk kez bu yöntemi kullanmış! Milyonlarca Euro Türkiye'ye getirildi...

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Almanya ve Hollanda polisi harekete geçti. Yasa dışı hawala sistemiyle 200 milyon euroluk para transferi yapan 27 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonla FETÖ'nün ilk defa bu sistemi kullandığı ortaya çıktı...

Ankara Emniyet Müdürlüğü de hemen operasyon düzenledi. Aralarında 6'sı döviz bürosu yöneticisi 79 kişi gözaltına alındı. Zanlıların hawala sistemiyle Avrupa ülkelerinden 13 milyon 744 dolar, 2 milyon euro'yu ve 12 milyon lirayı İstanbul'a getirdikleri belirlendi.

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre; Bu paraların daha sonra anadolu illerindeki FETö'nün gaybubet evlerinde dağıtıldığı tespit edildi.

HAWALA SİSTEMİ NEDİR?

Hawala yasa dışı olarak toplanan paraların başka bir ülkeye illegal yollarla transfer edilmesi anlamına geliyor. Avrupa'daki FETÖ üyeleri paraları çete üyelerine teslim ediyorlar, ardından şifre yöntemiyle paraları teslim alıyorlardı...

FETÖ ilk kez bu yöntemi kullanmış Milyonlarca Euro Türkiyeye getirildi...

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