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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
19.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

FETÖ ile mücadele mesajı: Ders vermeye kalkmasınlar

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FETÖ ile mücadele mesajı: Ders vermeye kalkmasınlar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘Yargıda FETÖ’cülerin kritik noktalara getirildiği’ iddialarına “Düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, bugün FETÖ mücadelesi dersi vermeye kalkmasınlar” diye tepki gösterdi. Gül, Ankara Adliyesi’ndeki hükümlü ve tutukluların üretimlerinden oluşan fuarda özetle şunları söyledi:

BOYNUMUZUN BORCU

“FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. 40 yıl devletin hücrelerine sızmış bu terör örgütüyle, 40 günde bu örgüt mücadelesini bitirdik şeklinde bir rehavete asla kapılmadan, kriptolarıyla atipik bu terör örgütüyle mücadelemizi kararlı bir şekilde ve her alanda elbette sürdürmek boynumuzun borcudur.

AHLAKSIZCA BİR SALDIRI VARSA: Ucu nereye değerse değsin, kime değerse değsin bu konuda asla ama asla hukuktan sapmadan mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek Türk yargısının elbette onurlu bir mücadelesidir ve onu da yapmaya devam etmektedir. Örgüt özellikle yargı, emniyet ve orduya sızmıştır ancak nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilinmelidir ki bu FETÖ’nün bir tezahürüdür.

FETÖ’NÜN STRATEJİSİ: Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp da FETÖ mücadelesi dersi vermeye, Türk yargısına hesap sormaya, töhmette bulunmaya kalkmasınlar. Türk yargısı bu mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Bunu yaparken FETÖ’cülerin yaptığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil, sadece hukuktan ve Anayasa’dan emir alarak yapmaktadırlar. Farkı budur.

FETÖ ile mücadele, FETÖ yöntemleriyle yapılamaz. Herkes FETÖ’cü ise FETÖ’cü yoktur. Bu FETÖ’nün bir stratejisidir.

TOPYEKÛN MÜCADELE SÜRECEK: Masumla suçluyu ayırt etmek kuru ile yaşı ayırt etmek işte Türk yargısının görevidir.

YARGIYA SALDIRMAYIN: Elbette Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk sisteminde eksik kararlar, yanlış kararlar, yeni giren deliller, bilgiler olabilir. Bu konuda da sistem işlemektedir. Bir diğer mahkeme, bir üst mahkeme, Yargıtay’ı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay’ı bu mücadeleyi de elbette sürdürmektedir. ‘Yargı mensupları sadece kararı ile konuşuyor’ diye kimse asil, şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın. Bu konuda haksızlığı asla kabul edemeyiz. FETÖ’cüler tasfiye edildikçe Türkiye’de yargı sistemi de yörüngesine oturmak üzeredir.”

YARGI PAKETİ

Tutukluluk süresinde azami bir süre getirerek tutuklamayı tedbirden ziyade cezalandırma aracı olarak görmekten uzaklaşacağız. Kamuoyunda cezasızlık algısı oluşturan uygulamalardan da vazgeçilmesini bekliyoruz. ‘Yapanın yanına kâr kalıyor’ algısı da kalkacak.

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