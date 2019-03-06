FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı
GeriGündem FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
06.03.2019 - 21:53, Son Güncelleme:

FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen şüpheli Altuğ Müştak Berker'in tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden sahte kimlikle yakalanarak İstanbul'a getirilen şüpheli Altuğ Müştak Berker, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Berker'i “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “nitelikli cinsel saldırı” suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin örgüt üyesi (İmam Kardeşler Grubu) olduğu, örgütün siyasi partiler ve cemaatlerle olan bağlantısını yönetenlerden olduğu, örgütün karargahında nöbet tuttuğu, örgüte kız eleman kazandırmada görevli olduğu ve örgütte turnikeye giren şahsılar arasında bulunduğu belirtildi.

Örgüt adına yurt dışında faaliyette bulunduğu belirtilen şüpheli Berker'in, FETÖ/PDY örgütü ile Adnan Oktar arasında irtibatı sağlayan kişilerden olduğu vurgulanan sevk yazısında, şüphelinin örgütün sempatizanları ile görüştüğü, onların adına kayıtlı olan taşınmazları hisse karşılığında sattıkları ancak örgüt sempatizanlarına hisselerini vermeyerek mağdur olmalarına sebebiyet verdiği, buradan elde ettiği geliri de örgüte aktardığı, örgütün kanalında program yapan şüphelinin 5 müştekiye yönelik “cinsel saldırı” suçunu işlediği iddia edildi.

FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

Savcılığın talebini değerlendiren Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Berker'in tutuklanmasına karar verdi.

Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme... 1 kişi daha yakalandı
Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme... 1 kişi daha yakalandı
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (06.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD’li yetkiliden çok konuşulacak açıklamalar: Trump, kendisini Erdoğan’a yakın hissediyor

CHP'ye sert sözler: Yunan gazetelerine manşet oluyorlar

Ümraniye'deki olayda korkunç gerçek!

Okan Kurt hakkında zorla getirme kararı verildi