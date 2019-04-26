FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Silahlar darbe girişiminden önce birlikten çıkarılmış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in darbe talimatının ardından, 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada toplantılara katılan eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'tan 11 Temmuz'da aldığı emirle harekete geçen SAT'çı eski Binbaşı Hakan Egemen'in atış ve tahrip eğitimlerine sadece darbe girişiminde yer alacak personeli dahil ettiği, eğitimler sırasında bazı silah ve patlayıcıları kullanmayarak kalkışmada kullanılmak üzere kışla dışına çıkardığı tespit edildi.

Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısını gerçekleştiren FETÖ üyesi darbeciler, mahkemedeki savunmalarında "terör saldırısı", "KOKTOD" ya da "tatbikat" nedeniyle kışlalardan çıktıkları yalanlarına sarılsalar da delillerle darbe girişimini günler öncesinden planladıkları ortaya çıktı.

FETÖ'nün sözde abilerinden aldıkları talimatı, içerisine sızdıkları TSK'daki hiyerarşik yapı içerisinde birbirlerine aktaran darbeci askerlerin kalkışmaya hazırlandıkları, iddianamelerde yer alan ifadeler, tespitler ve itiraflar neticesinde tespit edildi.

SAT Komutanlığı ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında görev yapan darbeci askerlerin kalkışmadan önce atış ve tahrip eğitimiyle darbeye hazırlandıkları ve bunun için kullanacakları silahları kışladan çıkardıklarına dair tespitler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, SAT Komutanlığı ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında görev yapan terör örgütü mensubu eski askeri personeller, darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin tespit edilebilen ilk planlamayı Ümraniye'de açık adresi belirlenemeyen örgüt evinde yaptı.

Kocaeli'deki Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin darbe davasında yargılanan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in örgüt abisi Yakup Dalkılıç, "Viber" haberleşme programı üzerinden çok önemli bir konu için 11 Temmuz'da İstanbul'a gitmeleri gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine İmren ve Dalkılıç Ümraniye'de, 3-4 katlı eski bir binanın ikinci katına geldi. Bir süre sonra yanlarına darbe planlaması kapsamında firari Adil Öksüz'ün öncülüğünde 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada toplantılara katıldığı tespit edilen FETÖ'nün Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davasının sanığı ve FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık da geldi.

"CUMA GÜNÜ PLANLI BİR HAREKATIMIZ OLACAK"

İddianameye göre, bu evde yapılan toplantıda Harmancık, "Efendim cuma günü planlı bir harekatımız olacak. Size görev vermek için buraya çağırdık." dediği İmren, bunun nasıl bir görev olduğunu sordu. Harmancık, bunun üzerine "Cuma günü 15 Temmuz gününü 16 Temmuz gününe bağlayan sabah saat 03.00'te darbe yapılarak, sıkıyönetim ilan edilecek, Genelkurmay Başkanı da ikna edilecek." dedi.

Konuşmanın akabinde Harmancık, İmren'in yanına bir SAT/SAS subayı vereceğini ve bu subayın görevini koordine edeceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Harmancık'ın evden ayrılmasının ardından örgüte ait eve eski Binbaşı Hakan Egemen girdi. Egemen, eski Tuğamiral Hayrettin İmren'e, 15 Temmuz günü 2-3 özel araç ile 6-9 kişinin geleceğini, tamamının SAT personeli olacağını ve donanmada bulunan Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül ve Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal'ın derdest edilerek Maltepe Askeri Cezaevine götürüleceğini söyledi.

Ömer Faruk Harmancık, olay tarihi ve öncesinde darbeci Hakan Egemen'le irtibat kurarak darbe girişiminden haberdar edip buna göre hazırlıklarını yapmasını istedi.

FETÖ'CÜ OLMAYAN PERSONELE "MAZERET" İZNİ VERDİ

Darbe girişiminden haberdar olan Hakan Egemen, 2016'nın Ağustos ayında SAS timinin katılımıyla ABD'de yapılacak Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) tatbikatına hazırlık kapsamında darbe girişimde güvenebileceği personelle eğitimleri icra etti.

Bu hazırlıklar kapsamında SAS Grup Komutanlığı cephaneliğinden teslim almış oldukları tahrip malzemesi/patlayıcıların bir kısmı sarf edilmeyerek Egemen'in bilgisi dahilinde kaçırıldı. Sualtı Eğitim Merkezi Komutanlığı'na ait hafif silahlar ise gizlice birlik dışına çıkarıldı.

Tatbikata katılacak tüm astsubaylarının belirlenmesini kendi başına üstlenen Hakan Egemen, bu hususta Görev Birim Komutanlığı Kıdemli Astsubayı Kenan Sönmez tarafından verilen teklifleri hiçbir şekilde dikkate almayarak, tatbikata katılacak olan tüm astsubayları (6 astsubay) darbe girişimine iştirak etti.

Kenan Sönmez'in 12 Temmuz 2016'da tahrip eğitimine katılarak sarf edilen patlayıcıların kayıtlarını tutması üzerine, darbeci Binbaşı Egemen 13-14 Temmuz tarihlerindeki eğitimlerde yer almamasını sağladı. Talebi olmamasına rağmen Sönmez'e iki günlük mazeret izni veren Egemen, böylelikle darbe girişiminde kullanacakları silah ve patlayıcıların bir kısmını eğitimde kullanmayarak kolaylıkla dışarı çıkardı.

Darbeci binbaşı Hakan Egemen, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan atış ve tahrip eğitimlerine sadece darbe girişimine iştirak edecek personellerin katılımını sağladı ve bu personellerle tek tek konuşarak kendilerine özel görevler vereceğini belirtti.

FETÖ'cü personellerin motivasyonunu en üst düzeyde tutmaya çalışan Egemen, darbeci general Ömer Faruk Harmancık'tan aldığı talimatları, emrinde bulunan personellere aktardı.

GERÇEK SİLAHLARLA EĞİTİM SİLAHLARINI DEĞİŞTİRTTİ

14 Temmuz'da mesai başlangıcında darbeci Hakan Egemen'in talimatıyla hafif silah ambarındaki silahlar ve şarjörler sanık eski Başçavuş Hüseyin Kayabaşı tarafından "silahların temizliği ve SAS kursiyerlerin silah söküp takma eğitimi" gerekçesiyle Sualtı Eğitim Merkezi Komutanı emri olmaksızın ve kayıt defterine işlenmeden ambardan çıkarılarak askeri görev aracıyla SAS Grup Komutanlığı'na götürüldü.

Kursiyer sayısı 5 olmasına rağmen götürülen silahların 32 tabanca, 19 MP-5 ve 22 M-16 olması, hem eğitim hem de temizlik faaliyeti bakımından silah sayısının fazlalığı dikkati çekti. Getirilen silahlardan sadece 10'u temizlenip sandığa konulurken diğer silahlar darbecilerde kaldı.

14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gece darbeci Hakan Egemen komutasındaki ve tamamı darbe girişimine iştirak eden personel tarafından, SAS Kurs Komutanlığı ambarında bulunan silah sandığındaki gerçek silahların, eğitim silahları (tahta/plastik) ile değiştirildiği tespit edildi. Gerçek silahlar darbeci Egemen'in talimatıyla gece eğitimine iştirak eden personel tarafından özel araçlarına yüklenerek SAS Grup Komutanlığı'ndan çıkarıldı.

DARBE GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLUNCA SİLAHLARI GÖMDÜ

Çıkarılan silahlar Sıvatdere Eğitim sahasında sanık Hakan Egemen'e teslim edildi. Egemen bu silahları aracına darbe girişiminde kullanmak üzere yerleştirdi.

Darbe girişiminin başarısız olduğunu kendisine gelen telefondan anlayan darbeci Binbaşı Hakan Egemen, aralarında sanık astsubaylar Avşar Zırh, Cafer Saraç ve bir kısım personelle birlikte silahları Riva'ya gömdü.

15 Temmuz gecesi askerlere teslim olan Hakan Egemen, silahları aldığını ve darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları bazı SAT ve SAS personeli ile gömdüklerini kabul etti. Sanık astsubaylar Avşar Zırh ve Cafer Saraç da silahları gömdüklerini söyleyince kolluk kuvvetleri sanıkların belirttikleri yerde arama çalışmalarına başladı.

SİLAHLARIN BİR KISMI BULUNAMADI

15 Temmuz darbe girişiminden önce gerek eğitim bahanesiyle gerekse plastik silahlarla değişim sayesinde SAT Komutanlığı ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığından çok sayıda silah ve patlayıcılar planlı bir şekilde çıkarıldı.

Yapılan itiraflar neticesinde Hakan Egemen'in gömdüğü bazı silahlar Riva'da bulunurken komutanlıktan çıkarılan bir kısım silahlar henüz bulunamadı. Bulunamayan silahlara yönelik savcılık ve emniyet yetkililerinin çalışmaları devam ediyor.

BAŞKA TOPLANTILARA DA KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gecede Hava Harp Okulu'nda darbeci general Gökhan Şahin Sönmezateş'in koordinesinde düzenlenen 3. darbe koordinasyon toplantısına katılan ve toplantı bitiminde ayrılan darbeci askerlerin bulunduğu görüntülerde darbeci binbaşı Hakan Egemen'in de yer alması dikkati çekti.

Görüntülerde elinde telefonla kürsüde bekleyen ve rahat tavırlarıyla hareket eden Egemen'in darbe girişiminde planladığı eylemleri toplantıda aktardığı değerlendiriliyor.

Öte yandan Egemen ile aynı davada yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen eski Binbaşı Murat Çetinkaya, 13 Temmuz 2016'da FETÖ'ye ait bir evde Hakan Egemen ile buluştuklarını kaydederek, "Süleyman isimli şahsın beni askeri hattan araması üzerine evine gittim. Bana 'Sen içeride otur bekle, birisi daha gelecek, seninle bir konu konuşacak' dedi.



Beklemeye başladım ve yaklaşık 10 dakika sonra Hakan Egemen eve geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığından kendisine bir emir verildiğini, İstanbul ve Gölcük bölgesinde koruma görevi yapılacağını, görevin gizli olduğunu, kendisinin de koordinatör olarak görevlendirildiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

İddianamedeki ifadeler kapsamında, 11 Temmuz'dan itibaren farklı darbe hazırlıkları toplantılarına katıldığı tespit edilen Egemen'in, planlı ve sistematik bir biçimde kendisini ve emrindeki darbeci SAT'çıları darbeye hazırladığı iddianamedeki tespitlerle ortaya çıkarken FETÖ'nün "darbenin bizimle alakası yok" şeklindeki algısı delillerle çürütüldü.