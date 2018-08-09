FETÖ, Hizbullah’ı örnek aldı
Eski hâkim Ayşe Neşe Gül ile eşi eski savcı Cevat Gül hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yapısına ilişkin “Hizbullah terör örgütü örnek seçilerek geliştirilmiş bir modeldir” değerlendirmesine yer verildi.
FETÖ/PDY’ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun 2014 seçimlerinde aday gösterilen eski hâkim Ayşe Neşe Gül ile eşi eski savcı Cevat Gül hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15’er yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede FETÖ’nün ‘himmet’ olarak topladığı paranın yüzde 15’inin örgütün firari elebaşı Fetullah Gülen’e yollandığı ve buna ‘kutsal hoca payı’ denildiği aktarıldı. İddianamede şöyle denildi:
“Kamu görevlileri maaşının bekar ise yüzde 15-20, evli ise yüzde 10’unu himmet olarak ödemek zorundadır. Bu asgari tutardır ve himmetin üst sınırı yoktur. Dileyen dilediği kadar, mesela maaşının tamamını himmet olarak verebilmektedir. Himmetler, ABD’deki okul, kuruluş, vakıf tarafından alınıp örgütün merkez giderleri için harcanır, kalanı ise Gülen’in ve imamların şahsi servetine dönüşür. Kamu kurumlarında sayısı beş kişiyi geçmeyen, bir örgüt abisine bağlı ‘hücre tipi yapılanma birimi’ mevcuttur, Hizbullah terör örgütü örnek seçilerek geliştirilmiş bir modeldir. Hiçbir hücre diğerinden haberdar değildir. Bu örgütlenme modelinin sebebi, bir hücre açığa çıksa bile diğer hücrelerin faaliyetine devam ederek deşifre olmamalarını temin etmektir.”
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