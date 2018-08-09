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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
Ayşegül USTA - İSTANBUL
09.08.2018 - 22:11, Son Güncelleme:

FETÖ, Hizbullah’ı örnek aldı

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
FETÖ, Hizbullah’ı örnek aldı

Eski hâkim Ayşe Neşe Gül ile eşi eski savcı Cevat Gül hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yapısına ilişkin “Hizbullah terör örgütü örnek seçilerek geliştirilmiş bir modeldir” değerlendirmesine yer verildi.

FETÖ/PDY’ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun 2014 seçimlerinde aday gösterilen eski hâkim Ayşe Neşe Gül ile eşi eski savcı Cevat Gül hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15’er yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede FETÖ’nün ‘himmet’ olarak topladığı paranın yüzde 15’inin örgütün firari elebaşı Fetullah Gülen’e yollandığı ve buna ‘kutsal hoca payı’ denildiği aktarıldı. İddianamede şöyle denildi:
“Kamu görevlileri maaşının bekar ise yüzde 15-20, evli ise yüzde 10’unu himmet olarak ödemek zorundadır. Bu asgari tutardır ve himmetin üst sınırı yoktur. Dileyen dilediği kadar, mesela maaşının tamamını himmet olarak verebilmektedir. Himmetler, ABD’deki okul, kuruluş, vakıf tarafından alınıp örgütün merkez giderleri için harcanır, kalanı ise Gülen’in ve imamların şahsi servetine dönüşür. Kamu kurumlarında sayısı beş kişiyi geçmeyen, bir örgüt abisine bağlı ‘hücre tipi yapılanma birimi’ mevcuttur, Hizbullah terör örgütü örnek seçilerek geliştirilmiş bir modeldir. Hiçbir hücre diğerinden haberdar değildir. Bu örgütlenme modelinin sebebi, bir hücre açığa çıksa bile diğer hücrelerin faaliyetine devam ederek deşifre olmamalarını temin etmektir.”

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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