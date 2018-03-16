FETÖ hariç ihraçlar yargıya taşınıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yapılan MYK’da FETÖ ile ilgisi olmayan başta akademisyenler olmak üzere 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL KHK’sı ile ihraç edilen kamu görevlileri için yargıya gidilmesi talimatı verdi. Edinilen bilgiye göre CHP, ihraçlarla ilgili iki yol izleyecek. Öncelikle FETÖ’cü olmayan, barış bildirisine imza atan akademisyenler, Eğitim Sen ve Eğitim İş gibi muhalif sendikalara üye olan öğretmenler ile diğer kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu ihraç edilenler adına Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak. Bu kapsamda CHP’nin hukukçuları çalışma yürütüyor. AYM’ye ihraçlara neden olan KHK’ların şekil yönünden bozulması için yapılacak başvurularda, ihracın hukuksal bir zeminde yapılmadığı ve ihraca yönelik KHK’ların zamanında TBMM’de onaylanmadığı vurgulanacak. .



AİHM’yE YAZI GÖNDERİLECEK

CHP’nin izleyeceği ikinci yol da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) üzerinden olacak. AİHM, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin başvurusunu reddetmişti. CHP’den, AİHM’e gönderilecek yazıda, “OHAL komisyonun, vatandaşın hak arama yollarını tıkadığı ve 100 bini aşkın dosyadan sadece 7 bin dosyanın görüşülebildiği, bunun bir iç hukuk yolu olmadığı gibi engellemeyi amaçladığı” belirtilecek. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Hürriyet’e şunları söyledi: “Amacımız FETÖ mensubu herkesin yargılanması ve gerekli cezayı almasıdır. Ama bununla birlikte bazı vatandaşların hükümete karşı muhalif bir düşünceye sahip oldukları için terör örgütü ile anılıp geleceklerinin yok edilmesine de karşıyız.”



