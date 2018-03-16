Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>FETÖ hariç ihraçlar yargıya taşınıyor

    FETÖ hariç ihraçlar yargıya taşınıyor

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    16.03.2018 - 00:23 | Son Güncelleme:

    CHP, başta barış bildirisine imza atan akademisyenler olmak üzere, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile ihraç edilen ancak FETÖ’cü olmayan kamu görevlileri için yargıya gidiyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yapılan MYK’da FETÖ ile ilgisi olmayan başta akademisyenler olmak üzere 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL KHK’sı ile ihraç edilen kamu görevlileri için yargıya gidilmesi talimatı verdi. Edinilen bilgiye göre CHP, ihraçlarla ilgili iki yol izleyecek. Öncelikle FETÖ’cü olmayan, barış bildirisine imza atan akademisyenler, Eğitim Sen ve Eğitim İş gibi muhalif sendikalara üye olan öğretmenler ile diğer kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu ihraç edilenler adına Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak. Bu kapsamda CHP’nin hukukçuları çalışma yürütüyor. AYM’ye ihraçlara neden olan KHK’ların şekil yönünden bozulması için yapılacak başvurularda, ihracın hukuksal bir zeminde yapılmadığı ve ihraca yönelik KHK’ların zamanında TBMM’de onaylanmadığı vurgulanacak. .

    AİHM’yE YAZI GÖNDERİLECEK
    CHP’nin izleyeceği ikinci yol da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) üzerinden olacak. AİHM, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin başvurusunu reddetmişti. CHP’den, AİHM’e gönderilecek yazıda, “OHAL komisyonun, vatandaşın hak arama yollarını tıkadığı ve 100 bini aşkın dosyadan sadece 7 bin dosyanın görüşülebildiği, bunun bir iç hukuk yolu olmadığı gibi engellemeyi amaçladığı” belirtilecek. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Hürriyet’e şunları söyledi: “Amacımız FETÖ mensubu herkesin yargılanması ve gerekli cezayı almasıdır. Ama bununla birlikte bazı vatandaşların hükümete karşı muhalif bir düşünceye sahip oldukları için terör örgütü ile anılıp geleceklerinin yok edilmesine de karşıyız.”

    Etiketler: CHP , ihraç , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri