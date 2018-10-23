FETÖ firarisi savaş pilotu sahte kimlikle yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında aranan pilot, sahte kimlikle Kayseri'de yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında aranan savaş pilotu, sahte kimlikle Kayseri'de yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında eski pilot üsteğmen Burhan Bozbuğa hakkında gözaltı kararı verildi.
Adresinde yapılan aramada bulunamayan Bozbuğa, 3 ay sonra Kayseri'de Ertan D. adına düzenlenmiş sahte kimlikle gözaltına alındı.
Ankara'ya getirilen Burhan Bozbuğa, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle