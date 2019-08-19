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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
19.08.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü gaybubet evinde yakalandı

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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü gaybubet evinde yakalandı

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Fatih İnalkaç, örgütün gaybubet evinde yakalandı. İnalkaç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Fatih İnalkaç'ın, örgütün Keçiören'deki gaybubet evinde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonda Fatih İnalkaç, yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede İnalkaç'ın 3 farklı hat üzerinden örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisakından dolayı KHK ile kapatılan 'Uluslararası Güvenlik Politikaları Araştırma ve Dostluk Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı belirlenen İnalkaç'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı dönemde EGM Eğitim Daire Başkanlığı, Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Daire Başkanlığı kadrolarında görev yaptığı, ayrıca aralarında ABD'ninde olduğu yaklaşık 40 farklı ülkede yurt dışı görevinde bulunduğu bildirildi. İnalkaç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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