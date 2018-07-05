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    FETÖ davasında kefaletle tahliye kararına son dakika itirazı

    AA
    05.07.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın ilerleyen yaşları dolayısıyla 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 8. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklu sanıklardan Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmeleri kararına itirazda bulundu.

    Harput ve diğer iki sanığın bir üst mahkemenin yapacağı değerlendirme sonucunda, tekrar tutuklanıp tutuklanmayacakları belli olacak.

    Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ/PDY'ye ilişkin haklarında dava açılan aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına dün devam edilmiş, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmelerine karar vermişti.

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    Etiketler: haber , haberler , son dakika
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