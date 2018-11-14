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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
14.11.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

FETÖ davasında inanılmaz ifadeler: Abdesti su ile değil duvarın tozuyla alın

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FETÖ davasında inanılmaz ifadeler: Abdesti su ile değil duvarın tozuyla alın

Eskişehir'de, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan kocaya 8 yıl 9 ay, eşine ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tanık Yasin S. ifadesinde, "Mahmut Selim Alptekin, askeri liselere girmek için sınavlara hazırlandığımda benden sorumlu olan kişidir. Askeri lisede nasıl namaz kılacağımı anlattı. Abdestin kimseye belli edilmeden alınması gerektiğini söyleyerek, 'Askeri lisede abdesti su ile değil duvarın tozuyla alın.' dedi"

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Mahmut Selim Alptekin (29) ve eşi tutuksuz sanık Rabia Alptekin (29) ile avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu. Duruşmada, başka bir davada yargılanan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve bu dava kapsamında tanıklık yapan Yasin S'nin ifadeleri okundu. 

"İlk defa görmüş gibi yap" 

Yasin S'nin, tutuklu sanık Mahmut Selim Alptekin'i tanıdığını söylediği ifadede, şu beyanlara yer verildi: 

"Mahmut ya da Abdullah kod isimli kişidir. Bana Yavuz kod adını vermişti. Fetullah Gülen'in bize videolarını izletirdi. Eskişehir'de askeri sınavlara hazırlandığım dönemde eve bir poşet dolusu kağıtla geldi. Soruları ezberletti. Sorularla sınavda karşılaştığımda heyecanlanmamamı söyledi. 'İlk defa görmüş gibi yap.' demişti. Sınavda soruların yüzde 90'ı çıktı. Sözlü mülakatta da yanımda oldu. Askeri liselere girmek için sınavlara hazırlandığımda benden sorumlu olan kişidir. Askeri lisede nasıl namaz kılacağımı anlattı. Abdestin kimseye belli edilmeden alınması gerektiğini söyleyerek, 'Askeri lisede abdesti su ile değil duvarın tozuyla alın.' dedi. Yani teyemmüm yapılmasını söyledi. Liseye başlamam halinde kendisi ile irtibatlı olduğumu aileme bile söylememem gerektiği konusunda beni uyaran şahıstır." 

Mahkeme heyeti, ByLock kullandıkları tespit edilen sanıklardan Mahmut Selim Alptekin'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum ederken, eşi Rabia Alptekin'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 

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