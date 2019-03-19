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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.03.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

FETÖ davası tanığından itiraflar

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FETÖ davası tanığından itiraflar

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir sanığın tutuklu yargılandığı davada ifade veren tanık, örgütün düzenlediği "sohbetlere" ilişkin itiraflarda bulundu.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Züleyha Tuğan ile avukatı hazır bulundu. Suçlamaları reddeden sanık, örgütle hiçbir bağının olmadığını ileri sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Duruşmada dinlenilen tanık Hatice T. ise sanığı tanıdığını, "il ablası" Mevlüde A'nın düzenlediği toplantı ve sohbetlerde bu kişiyi gördüğünü söyledi. 
Hatice T, 10-12 kişinin bulunduğu "sohbetlere", gazete üyeliği, himmet, kurban bağışı gibi konulardan sorumlu sözde ablaların da katıldığını ileri sürdü.

Örgütte "büyük bölge imamı" ve "küçük bölge imamı" gibi ayrımlar olduğunu anlatan tanık, şöyle konuştu:

"Sanığı sohbet ve toplantılarda 10 defa görmüşümdür. Ben örgütün küçük bölge imamıydım. Sanığın ne görevde olduğunu bilmiyorum fakat sesinden ve yüzünden, gördüğüm kişi olduğuna eminim. Sohbetlerde örgüt elebaşının videoları izletilirdi. Görevlerini tamamlayanlara eşarp ve hediye çeki verilirdi. Bir keresinde Fetullah Gülen'den eşarp gelmişti. Ayrıca izletilen videolardan, il ablası çıkarımlar yaparak açıklamalarda bulunurdu."

Mahkeme başkanının "Daha önce sanık hakkında 'gazete aboneliğinden sorumlu' demişsin. Şimdi hatırlamadığını söylüyorsun. Neden?" sorusu üzerine tanık Hatice T, "Yüzünü benzetmişim. Daha sonra o olmadığına kanaat getirdim ama Züleyha'yı üstümüzdeki ablaların yanında pek çok kez gördüm." dedi. 
Daha sonra mütalaasını veren savcı, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ilgili kanun maddelerine göre cezalandırılmasını talep etti. 
Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı erteledi. 

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