FETÖ davalarıyla ilgili çok önemli ayrıntılar

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 81 ilde soruşturma ve kovuşturmalar etkin bir şekilde devam ediyor. Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Türkiye genelinde soruşturması devam eden 203 bin 518 kişiden 5 bin 315’i tutuklu bulunuyor.



Mahkemelerde yargılaması devam eden 83 bin 722 kişiden ise 16 bin 195’i tutuklanırken, kovuşturma aşamasında, örgüt üyeliği ve yöneticiliği ile Anayasal düzene karşı işlenen suçlardan toplamda 34 bin 926 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 13 bin 992 kişi hakkında ise beraat etti. Mahkumiyet kararı verilen kişilerden 12 bin 617’si tutuklu...



Türkiye genelinde toplamda 288 fiili darbe davası bulunurken, bu davaların 56’sı Ankara'da, 53’ü İstanbul'da, kalan 179 dava ise diğer şehirlerde görülüyor. 288 fiili darbe davasının 180’i hakkında karar verilirken, 108 dava ise halen derdest durumda bulunuyor. 108 fiili darbe davasında; 5 bin 370 sanık bulunuyor, bunların ise 2 bin 368’i tutuklu, 2 bin 386’ü adli kontrollü, 88’i yakalamalı ve 528’i ise serbest bırakıldı.



180 FİİLİ DARBE DAVASINDA VERİLEN KARARLAR

- 636 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, (31 sanık hakkında 4’er kez; 4 sanık hakkında 3’er kez olmak üzere)

- 888 sanığa müebbet,

- 653 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde süreli hapis cezası,

- 1552 sanığa beraat,

- 595 sanığa ceza verilmesine yer olmadığı, Kararı olmak üzere toplam 4.324 kişi hakkında karar verildi.



MESLEK VE RÜTBELER

1)Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Alanlar:



49 general, 419 subay, 101 astsubay, 31 uzman çavuş, 1 uzman erbaş, 16 askeri öğrenci, 1 emniyet müdürü, 2 polis, 4 mühendis, 2 öğretmen, 10 sivil kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,



2) Müebbet Hapis Cezası Alanlar:



9 general, 210 subay, 91 astsubay, 120 uzman çavuş, 11 uzman erbaş, 252 askeri öğrenci, 28 kursiyer, 24 subay adayı, 129 er, 11 polis, 2 emniyet amiri, 1 teknisyen kişi müebbet hapis cezası,



3) Süreli Hapis CezasıAlanlar



8 general, 129 subay, 85 astsubay, 225 uzman çavuş, 14 emniyet amiri, 71 polis, 53 kursiyer, 38 asker öğrenci, 14 er, 13 sivil, 1 öğretmen kişi değişen sürelerde hapis cezası,



4) Beraat Alanlar



8 general, 211 subay, 178 astsubay, 154 uzman çavuş, 705 er, 73 sözleşmeli er, 61 askeri öğrenci, 51 kursiyer, 38 subay adayı, 52 polis, 5 emniyet amiri, 5 sivil memur, 1 mühendis, 1 emekli, 9 sivil kişi.

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