FETÖ davaları yıl sonu tamamlanır

DEMİRTAŞ ÇAĞRISI KENDİ AÇISINDAN TUTARSIZLIK

“Şimdi kalkıp CHP’nin Genel Başkanı’nın ya da adayının Selahattin Demirtaş’la ilgili bu çağrılarda bulunması kendi açısından tutarsızlık. Öyle bir oylamada yer almasaydı yargılamanın önü açılmayacaktı. Bu kişinin aday gösterilmesi halinde de birtakım kısıtlamalara maruz kalabileceği, cezaevinde olduğu göz önünde bulundurularak herhalde aday gösteren parti de bunu çok iyi biliyordu.



Darbe davalarının yüzde 70 oranında ilk derecede sonuçlandığını söyleyebiliriz. 2018 sonunda bu yargılamaların artık Türkiye’nin yargı gündeminden düşeceğini düşünüyorum. 40 yıldır ‘Devleti ele geçirene kadar kendinizi gizleyin’ mottosuyla yetişmiş örgüt için ‘İki yılda bitirdik...’ Bunu kimse diyemez. Kararlı, teyakkuz içerisinde, istikrarlı şekilde mücadeleyi sürdürmek lazım.”