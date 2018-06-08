FETÖ çatı davasında karar açıklandı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ Ana çatı davasının karar duruşması dün yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar, Alaaddin Kaya, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, Dilaver Azim, İlhan İşbilen, Hidayet Karaca hazır bulundu. Karaca’nın savunmasının tamamlamasının ardından mahkeme sanıkların son sözlerini aldı. Sanıklardan Çelik, zurnanın zırt dediği yere geldiklerini belirterek, “Tanrılar kurban istiyor diye kurban edileceğimi düşünüyorum. Katalog evliliği yapmadım, okullarında okumadım. Ama okullarında okuyup, bugün bakan olanlar var. Önümüz bayram. Bize bu bayramı ne olur çok görmeyin” dedi.



'SİYASİLERLE İLİŞKİMİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTEMEDİM'



Sanık Aksoy da bu davanın perdeleme amaçlı olduğunu anlattığını ve bunun doğru çıktığını savunarak, tanıkların hiç birisinin kendisini tanımadığını, tanıyanların da sadece avukat kimliğiyle tanıdığını iddia etti. Sanık Azim, “Bir tefecinin iftirası, kumpasıyla buradayım” demekle yetinirken, Alaaddin Kaya ise, “İhsan Aslan, Zaman’da, Kanal 24’te, Star’da ortağım. AK Parti’nin en önemli ismi. Oğlu halen AK Parti’de milletvekili. Bu insanların buraya çağrılmasını zul addettim. Siyasilerle ilişkimin ortaya çıkmasını istemedim. Beraber resimlerimi vermedim” dedi.



'ADALET İSTİYORUM'



Eski AK Parti milletvekili sanık İşbilen de, “Ramazan ayı ve Kadir Gecesinin hürmetine, dünya ve ahirette kendim, milletim, bilhassa garipler, masumlar, tutsaklar adına adalet istiyorum. Bu heyetin, adaletin bayraktarlığını yapmasını istiyorum. Sizlere güveniyorum. Hayatımın son demlerini yaşarken, meleklerden önce sizlerin yazılı ve sözlü sınavından geçtiğime inanıyorum. Mahkeme-i Kübra’da sizle tokalaşıp, helalleşerek, birlikte vaadedilen cennete gitmeyi diliyorum” diye konuştu.



'TAKDİR BÖYLEYMİŞ'



Sanıklardan Fetullah Gülen’in kuzeni Kazım Avcı da, “Kimse kimsenin suçundan dolayı hesaba çekilmemeli. Suçlu kimse, yanlış yapan kimse onların hesaba çekilmesi lazım” ifadesini kullandı. Hidayet Karaca “Allah var gam yok. Takdir böyleymiş. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok” diye konuştu.



'KARACA TESELLİ ETTİ'

Verilen aranın ardından sanık yakınları ve avukatları duruşma salonuna alınırken, İstanbul’da kaldığı cezaevinden Ankara’daki duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanan Hidayet Karaca’nın sanıklarla sohbet etmeye çalıştığı görüldü. Karaca, Alaaddin Kaya’ya “ Aladdin abi üzülme her şey gelir geçer” derken, sanık İşbilen’e de “Abi ağzına sağlık” dedi. Daha sonra mahkeme heyeti yerini alarak kararını açıkladı.



'GÜLEN’İN DOSYASI AYRILDI'



Mahkeme, aralarında Fetullah Gülen’in de bulunduğu yokluğunda tutuklama ve yakalama kararı verilen 67 firari sanığın dosyasını ayırırken, tutuklu sanıklar İlhan İşbilen, Alaaddin Kaya, Hidayet Karaca, Kazım Avcı’nın “Siyasi ve askeri casusluk, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık” suçlarından yargılanmasının devam etmesine hükmetti.



'1 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET'



Mahkeme, sanıklar Kaya, İşbilen, Karaca ve Avcı’ya “anayasaya ihlal” suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, “suç gelirlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından ise toplamda 17 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklar Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy ve Dilaver Azim için ise örgüt üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme yargılama sırasında hayatını kaybeden firari sanıklardan Cemal Uşak hakkındaki davanın ise düşmesine karar verdi.

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