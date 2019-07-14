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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
14.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

FETÖ bilançosu: 68.606 kişinin FETÖ yargılaması sürüyor

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
FETÖ bilançosu: 68.606 kişinin FETÖ yargılaması sürüyor

CEZAEVLERİNDEKİ hükümlü tutuklu sayısı rekor seviyeye ulaşmasına rağmen infaz düzenlemesi 1 Ekim’e kalırken, 12 Temmuz itibarıyla resmi verileri göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hükümlü-tutuklu sayısı 7 bin 650’ye geriledi.

15 Temmuz darbesinin yarınki yıldönümünde FETÖ’den soruşturulan kişi sayısı 154 bin 751 kişiye ulaşırken, hükümlü sayısı azalan davalara paralel 21 bin 732’ye yükseldi. FETÖ mahkûmlarının sayısı toplam 29 bin 382 oldu. Darbe sonrası FETÖ’den adli işlem yapılanların sayısı 500 bini aşmıştı. Edinilen bilgiye göre bu rakam 12 Temmuz itibarıyla azaldı ve toplam dosya sayısı da 126 bin 792’ye düştü. FETÖ’den soruşturma aşamasındaki dosya sayısı 79 bin 437, kovuşturma (yargılama) aşamasındaki dosya sayısı da 47 bin 355’e çıktı. Açılan FETÖ davalarından hâlâ yargılanan kişi sayısı da 68 bin 606’ya yükseldi.

265 DAVADA KARAR ÇIKTI

FETÖ fiili darbe yargılamalarında ise 12 Temmuz itibarıyla kovuşturma dosya sayısı 26’dan 24’e indi. Karar verilen dava sayısı temmuz başından 263’ten 265’e yükseldi. FETÖ davalarının sanık sayısı 1965 kişi. Bu davalarda adli kontrolle bırakılanların sayısı 787. FETÖ davalarından 1206 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. 1054 sanığa müebbet verilirken, 1404 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası, 516 kişiye ceza verilmesine yer olmadığı kararı olmak üzere toplam 6 bin 789 kişi hakkında karar verildi. Toplam 2 bin 609 kişi beraat etti. Toplam mahkûmiyet sayısı ise 3 bin 664’e ulaştı. Hapis cezası verilenlerin mesleklere göre dağılımı ise şöyle:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenler: 71 general, 813 subay, 172 astsubay, 49 uzman çavuş, 61 asker öğrenci, 24 sivil, 4 polis, 12 er.

Müebbet hapis verilenler: 20 general, 396 subay, 117 astsubay, 142 uzman çavuş, 276 asker öğrenci, 12 polis, 91 er.

Süreli hapis cezası verilenler: 18 general, 640 subay, 232 astsubay, 283 uzman çavuş, 154 polis, 41 er, 18 sivil, 1 mülki amir, 17 askeri öğrenci.    

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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