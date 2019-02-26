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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.02.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

FETÖ bağını inkar etti "erkek arkadaşı" ele verdi

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FETÖ bağını inkar etti "erkek arkadaşı" ele verdi

Konya'da FETÖ/PDY'nin hücre evinde yakalanan, polisin yaptığı teknik ve fiziki takiple örgüt bağlantısı tespit edilmesine rağmen inkar yolunu seçen kadın zanlıyı aynı operasyonda yakalanarak itirafçı olan erkek arkadaşı ele verdi.

Konya Cumhuriyet Savcısı İbrahim Köstekci tarafından hazırlanan 361 sayfalık iddianamede, yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Ayşenur B'nin (26) ifadesine yer verildi. Ayşenur B, ifadesinde, yakalandığı hücre evinin örgüte ait olduğunu bilmediğini, öğrencisi olduğu üniversiteye ilişkin sosyal medya hesabından bu evi gördüğünü savundu.

Evde kalanları önceden tanımadığını iddia eden Ayşenur B, "Bu evde kalan iki kişi kira ödemekte zorlandığı için ev arkadaşı arıyormuş. Gidip kızlarla görüştüm, eve baktım ve kalmaya karar verdim. KPSS'ye çalışmak için ailemden izin aldım ve öğrenci evinde kalmaya başladım. Evin sorumlusu yoktur." diye konuştu.

Ayşenur B. ifadesinde, evin maddi ihtiyaçlarının ortak karşılandığını, kalanlarla örgütsel bir irtibatının olmadığını öne sürdü. Örgütün, toplantı ve organizasyonlarına da katılmadığını ileri süren Ayşenur B, savunmasına şöyle devam etti:

"Konyalı olduğumuz için ailemden ayrı bu evden başka bir evde kalmadım. Örgüt adına kullandığım kod ismim yoktur. Yapılanmanın toplantı, faaliyet ve eylemlerine katılmadım. Yapılanma içerisinde herhangi bir görevim olmadı. Örgüt içerisindeki hiyerarşik dizilimin ne olduğunu bilmiyorum."

 

"EYALET TALEBE MESULÜ ARACILIĞIYLA TANIŞTIK"

Aynı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan ve başka bir hücre evinde yakalanan Fatih K. (28) ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, örgüt yapılanması ve arkadaşı Ayşenur B. hakkında bildiklerini anlattı.

Ayşenur B'yi bir yıldan fazladır tanıdığını ifade eden Fatih K, "Ayşenur B. kız arkadaşım olur. Eyalet talebe mesulü olan K.K'ye evlenmek istediğimi söylemem üzerine onunla tanıştım. Ayşenur B'nin örgüt içerisindeki konumu bölge talebe mesullüğüdür. İlgilendiği evler olduğunu bana söyledi ama net sayıyı bilmiyorum. Ayşenur B'nin örgüt içerisindeki kod adı Zeynep'tir. Kendisiyle Falcon uygulaması üzerinden görüşüyorduk." ifadelerini kullandı.

Fatih K, örgüt içerisinde gizlilik esas olduğundan Ayşenur B.'nin sorumlu olduğu evleri söylemediğini, kendisinin de bu şekilde davrandığını, darbe girişiminin ardından örgüt içerisinde uyulması gereken gizlilik tedbiri için çıkarılan sahte kimliğin, kız arkadaşı tarafından bilindiğini dile getirdi.

İddianamede, şüpheli Ayşenur B. hakkındaki değerlendirmede ise şu görüşlere yer verildi:

"Şüpheli Ayşenur B'nin, Zeynep kod ismi ile örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerinin olduğu, şüphelinin, örgütün yeni yapılanması içerisinde 'bölge talebe mesulü/eyalet talebe mesulü' olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır. Şüpheli, örgüt adına il dışından Konya'ya eğitim için gelen öğrencileri karşılama, öğrenci evlerine ve hakkında işlem yapılan kişilerin ailelerine gidecek maddi destekler konusunda sorumluluklarının olduğu tespit edilmiştir."

 

VERDİĞİ İFADELERİ KABUL ETMEYİNCE TUTUKLANMIŞTI

Operasyonun ardından Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 24'ü tutuklu 65 sanık hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan Fatih K, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri kabul etmediğini belirterek, mahkeme heyetine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini belirtmişti. Heyet, Fatih K'nın tutuklanmasına karar vermişti.

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