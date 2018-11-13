FETÖ 160 ülkeye tehdit
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “FETÖ’nün elebaşı halen Atlantik ötesinden ülkemiz için tehdit oluşturmaya devam etmektedir. 160’tan fazla ülkede terör ve suç şebekesi olarak faaliyet gösteren FETÖ’nün, küresel emellere hizmet ettiği aşikârdır” dedi.
Pakistan parlamento üyeleri ve medya mensupları onuruna Meclis’te yemek veren Yıldırım, özetle şunları söyledi:
“Terörizm tam anlamıyla küresel ve hızla dönüşüm geçiren bir tehdit haline gelmiştir. PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleri hem ülke içinde hem de sınırlarımız ötesinde faaliyet göstermekte, kamplarda onlara dost bildiğimiz ülkeler tarafından eğitim verilmekte ve üçüncü ülkelerdeki faaliyetlerine finansman sağlanmaktadır. Türkiye’nin anayasal düzenine karşı 15 Temmuz darbesini planlayan ve yürüten FETÖ’nün elebaşı halen Atlantik ötesinden ülkemiz için tehdit oluşturmaya devam etmektedir. 160’tan fazla ülkede terör ve suç şebekesi olarak faaliyet gösteren FETÖ’nün küresel emellere hizmet ettiği aşikârdır. Bu bakımdan FETÖ, Pakistan dahil olmak üzere var olduğu her ülke için potansiyel bir tehdittir. Bu bela karşısında somut ve samimi işbirliği gerçekleştirilemediği sürece başarıya ulaşılması söz konusu değildir.”
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