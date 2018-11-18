FETÖ 12 sınavda usulsüzlük yapmış
FETÖ’nün başta KPSS olmak üzere devletin yaptığı sınavlardaki usulsüzlükler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Bugüne kadar 12 sınavda örgütün soru çaldığı belirlendi, 18 bin 125 kişi hakkında, kopyacı oldukları şüphesiyle işlem yapıldı. Ayrıca 2009 ile 2015 yılları arasında yapılan 33 sınavla ilgili de araştırma sürüyor. MİT ve Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi çalışmalarında, 111 bin 634 kişinin FETÖ’nün haberleşme ağı ByLock’u kullandığı belirlenirken 76 bin 354 kişi hakkında işlem yapıldı, 35 bin 280 soruşturma sürüyor.
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