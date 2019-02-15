Fetih Müzesi’ne rekor ziyaretçi

OSMANGAZİ tarihinde iki dönem üst üste seçilen tek belediye başkanı olan Mustafa Dündar, AK Parti tarafından üçüncü kez aday gösterildi. 2009 yılından bu yana ilçede görev yapan Dündar, dev bütçeli projeleri kente kazandıracaklarını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar projelerini anlattı.

Mustafa Dündar, “Tarihi şehir Bursa’da Osmanlı’ya payitahtlık yapmış olan Osmangazi, aynı zamanda Türkiye’nin dördüncü büyük ilçesi. Osmanlı bu topraklarda kurularak 3 kıtaya yayıldı. Kurucu şehir Bursa’da Osmangazi, her yönüyle bir cazibe merkezi. Sanayi şehri olmanın yanı sıra tarihi, turistik ve doğal zenginliklere de sahibiz. Ortaya konulan projeler, hizmetler, kurumsal yapı ve bütçe bakımından Türkiye’nin en iddialı belediyesiyiz” dedi.

Tarihi mirastan ulaşıma, eğitimden spora, kentsel dönüşümden kültür sanata, sağlıktan sosyal belediyeciliğe kadar her alanda birçok yatırıma imza atarak Bursa’ya vizyon kazandırdıklarını anlatan Dündar, “Önümüzdeki dönemde de her biri kendi alanında öncü olan projeleri hayata geçirerek şehrin çehresini değiştireceğiz. Yeni dönemde hedefimiz sadece Osmangazi ya da Bursa’da değil tüm Türkiye’de iz bırakacak projeleri hayata geçirmek” dedi.

Zemin artı 5 kat olarak inşa edilen ve 1769 konut ile 202 dükkandan oluşan ‘Soğanlı Kentsel Dönüşümü’ alanı da yerleşime açıldı.

‘TURİZMCİLERİN YENİ ROTASI’

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yaklaşık 3 aydır ziyarete açık. 50 farklı ülke ve Türkiye’den 230 binin üzerinde ziyaretçi müzeyi gezdi. 4 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen ve dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğini taşıyan Fetih Müzesi’nde Bursa’nın fethi tasvir ediliyor. Müzede ayrıca Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonu yer alıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Fetih Müzesi’nin Bursa ve ülke turizmine önemli katkısının olacağını ifade ederek, “Müzemiz, 3 ayda turizmcilerin yeni rotası oldu. Bu müzeyle birlikte çarşı esnafımıza bir hareket gelmeye başladı. Mühendislik harikası müzemiz, yeşil bina konseptiyle de öne çıkıyor. Yüzde 35’e varan bir enerji tasarrufu sağlanıyor. 42 metre açıklığı ile Türkiye’nin en büyük kubbesini inşa ettik. Dünyadaki bütün panoramik müzelerde savaş sahneleri anlatılırken, Panorama 1326 Bursa’da barış ortamı resmediliyor. Böylece diğer müzelerden farkımız öne çıkıyor. Bunu biz değil, Dünya Panoramalar Birliği’nden gelen ziyaretçiler söylüyor” diye konuştu.

Bursa’nın merkezinde son yıllarda çöküntü alanı haline gelen Santral Garaj Bölgesi’ni yaptığı kamulaştırma ve yıkımlarla temizleyen Osmangazi Belediyesi, burada hayata geçireceği ‘Osmangazi Meydanı’ projesiyle sadece Osmangazi’nin değil tüm Bursa’nın çehresini değiştirme iddiasında.

Dev proje için bugüne kadar bölgede toplam 84 bina kamulaştırılarak yıkıldı ve 22 bin 500 metrekarelik alan elde edildi. Osmangazi Belediyesi, kamulaştırmalar için hak sahiplerine toplam 145 milyon TL ödeme yaptı.

Demirtaş’ta 15 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi projesinin de bölge halkının sosyal donatı alanı ihtiyacına son vermesi planlanıyor. Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi projesinin park ve dinlenme alanları, 82 araçlık otoparkı, yürüyüş yolları ile planlı şehirleşmenin en güzel örneği olurken, içerisinde yer alan ve bodrum artı 3 kattan oluşacak kültür merkezi de alışveriş alanları, PTT, 2 muhtarlık, toplantı salonları, atölyeler, nikâh, sergi salonları, kafeterya ve sosyal imkânlarıyla Demirtaş’a yepyeni bir kimlik kazandıracağı belirtiliyor.

Tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmaların yoğun devam ettiğini anlatan Başkan Dündar, “Eski Bursa olarak diye bilinen Hisar bölgesini, tarihi yapısıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Buradaki çalışmalarda son aşamaya geldik. Bu bölgede arkeopark çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında Tarihi Tahtakale Çarşısı’nı çöküntü halden kurtararak yeniden cazibe merkezi haline getirdik. Şadırvanlı Han, Filiboz Mescidi, Gazzeli Ahmet Kültür Merkezi gibi tarihi yapıları yeniden şehrimize kazandırdık. Tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalarımız artık belediyemizin rutin işlerinden oldu” diye konuştu.

Tayakadın Mahallesi’nde 16 ve 19’uncu yüzyıllardan kalma üç sivil mimari örneği yapıyı yürüttüğü rekonstrüksiyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldıran Osmangazi Belediyesi, Alipaşa Mahallesi’nde de 19’uncu yüzyılın ilk yarısında inşa edilen bir sivil mimarlık örneğini aslına uygun şekilde restore etti. Ayrıca Tarihi Kayhan Çarşısı’nın simgelerinden Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat bulurken, yine Kayhan Mahallesi’nde 20’nci yüzyıldan kalma bir yapı daha yok olmaktan kurtarıldı.

BORÇSUZ BELEDİYE

BAŞKAN Mustafa Dündar, 10 yılda hayata geçirdikleri vizyon projelere rağmen borçsuz ender belediyelerden olmalarını şu şekilde açıklıyor: “Kurumsal yapımız çok güçlü. Şeffaf bir yönetim anlayışına sahibiz. Tasarruf ve akıllı yönetimle bütçeyi verimli şekilde kullanıyoruz. Yapmış olduğumuz disiplinli yönetim, planlı çalışma ve bütçenin akıllıca kullanılması Osmangazi’nin kazanmasına vesile oluyor.”

DEPREMDEN DEĞİL KONUTLARDAN KORKMALIYIZ

“Depremin büyüklüğünden çok, yaşadığımız konutlardan korkmalıyız” diyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, kentsel dönüşümü deprem kuşağında olduğumuz için önemsiyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle kentsel dönüşüm konusu şehircilik yatırımlarımızın en önemli maddesi. Dönüşümde ilk hedefimiz olası bir depremde riski azaltacak konutlar oluşturmak” dedi.

Göreve geldikleri 2009 yılından bugüne kadar şehri yenilediklerini ifade eden Dündar, “Hamitler, Güneştepe ve Yunuseli, Demirtaş, Panayır başta olmak üzere Osmangazi’nin birçok noktasında 32 bin bina yapıldı.

Ne kadar güvenli konut, o kadar sağlıklı yaşam. Bizler de bu anlayışla şehrimizi yenileyerek bu güvenli şehri oluşturmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, depreme dayanıklı konutlar inşa etmek” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ATLETİZM SALONU

KÜÇÜKBALIKLI Mahallesi’nde 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu’nda çalışmalar tamamlandı. Dev tesis, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesine imkân sağlayacak. 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye’nin en büyük atletizm salonu özelliğine sahip Osmangazi Atletizm Salonu’nda 6 koşu ve 4 ısınma kulvarı var. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak pist bölümünün ardından tesis bu yıl içinde açılacak.

OSMANGAZİ MİLLET BAHÇESİ

OSMANGAZİ Belediyesi’nin kentsel dönüşümü hayata geçirdiği Soğanlı’da 100 dönüm arazi üzerine kuracağı Millet Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor. Millet Bahçesi’nin çocuk oyun alanları, koşu yolu, fitness ve aktivite alanları ile Bursa’nın merkezinde vatandaşların rahat nefes alabileceği ve güzel vakit geçirebileceği yeni bir cazibe merkezi olması amaçlanıyor. Başkan Mustafa Dündar, “Soğanlı’da 42 hektarlık alanda yeni bir şehir kurduk. Geniş caddeleri ve sosyal donatı alanlarıyla modern şehrin ortaya çıktığı bu projemizi, Millet Bahçesi projesiyle taçlandırıyoruz. Böylece yeniden ‘Yeşil Bursa’ dönüşümüne katkı sağlıyoruz” dedi.

59 ÜLKEDEN 167 YABANCI ÖĞRENCİ OSMANGAZİ’DE

OSMANGAZİ Belediyesi’nin eğitim dünyasına kazandırdığı Türkiye’deki 7 uluslararası proje okulundan biri olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 59 ülkeden 167’si yabancı olmak üzere toplam 391 öğrenci öğrenim görüyor. Okulu sık sık ziyaret eden Başkan Dündar, Nijerya, Yemen, Çad, Demokratik Kongo, Arnavutluk gibi ülkelerden gelen öğrencilerle sohbet ediyor.