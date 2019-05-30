Fetih çok boyutlu bir süreç
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıldönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Fethin canlı ve dinamik bir süreç olduğuna işaret eden Bahçeli paylaşımında şunları kaydetti: “Fetih sadece askeri sefer, silaha ve güce dayalı bir seferberlik değildir. Gönüllere girmeyi hedeflemeden, adaletle yönetmeyi gözetmeden, insanlık onuruna hürmet etmeden ulaşılacak askeri sonuçlar başarı olsa bile fetih sayılamayacaktır. Nitekim fetih çok boyutlu bir sürecin adıdır. İstanbul’un fethi, gelmiş geçmiş en büyük, en görkemli, en göz alıcı fetihlerden birisidir. Ruhları şad olsun, Rabb'im hepsinden razı olsun. Fethimiz kutlu olsun.”
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