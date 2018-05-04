EskiÅŸehir'de, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 3'Ã¼ tutuklu 21 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

EskiÅŸehir 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmada 3'Ã¼ tutuklu 20 sanÄ±k ile avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. Tutuksuz bir sanÄ±k ise duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±.Â Â Â Â Â Â Â

Ä°ddianamenin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savunma yapan sanÄ±klar, haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.Â Â Â Â Â Â Â

Etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanÄ±k Oktay Adana, savunmasÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tte "mahrem imam" olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.Â Â Â Â Â Â Â

2008'den beri askeri yapÄ±lanmanÄ±n astsubay ve uzman kadrolarÄ±ndan sorumlu olduÄŸunu anlatan Adana, "2014 yÄ±lÄ±na kadar bu gÃ¶revim devam etti. Daha sonra beni EskiÅŸehir'e 'mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±' diye adlandÄ±rÄ±lan bir pozisyona aldÄ±lar. 'Mahrem imam' diye adlandÄ±rÄ±lan ÅŸey, cemaatin iÃ§inde 'birim' olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±rdÄ±. 10'a yakÄ±n birim vardÄ±. Ben astsubaylardan sorumluydum." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

Adana, mahrem imam gÃ¶revlendirmelerinin tÄ±pkÄ± personel alÄ±mÄ± gibi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Mahrem imam olabilmek iÃ§in mÃ¼lakat yaparlar. Ne kadar kitap okuduÄŸunu, cemaat iÃ§in neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorarlar. Sonra 'Biz sizi arayacaÄŸÄ±z.' diyerek gÃ¶nderirler. Uygun bulurlarsa gÃ¶revlendirirler. Bu gÃ¶reve gelenler yÄ±lda bir Fethullah GÃ¼len'i ziyarete giderler. Ben 2013 yÄ±lÄ±nda ABD iÃ§in vize baÅŸvurusu yaptÄ±m. Ziyarete gidecektim. Bana vize vermediler. Bu yÃ¼zden gidemedim." beyanÄ±nda bulundu.Â Â Â Â Â

"GÃœLEN ÃœZERÄ°NDEKÄ° ATLETÄ° HEDÄ°YE OLARAK BANA GÃ–NDERDÄ°"Â Â Â Â Â

Ãœst kademede gÃ¶revde olanlara Ã§eÅŸitli zamanlarda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± GÃ¼len'den hediyeler gÃ¶nderildiÄŸini belirten Adana, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â Â Â Â Â Â Â

"Bir gÃ¶rev vardÄ±. 40 kitap okunacaktÄ±. Verilen kitap okuma gÃ¶revini herkesten Ã¶nce tamamlamÄ±ÅŸÄ±m. Amerika'dan, Fethullah GÃ¼len Ã¼zerindeki atleti Ã§Ä±karÄ±p hediye olarak bana gÃ¶nderdi. GÃ¼len'in kullandÄ±ÄŸÄ± atleti giyip uyuyordum. Bana birkaÃ§ beden bol olsa da kullandÄ±m. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zel basÄ±m eÅŸarplar, takke, tesbih gibi hediyeler de geliyordu. Bu, birÃ§ok kiÅŸinin Ã¼zerinden Ã§Ä±kan bir dolarlar da hediyeydi. AslÄ±nda bu dolarlarÄ±n hemen bozdurulmasÄ±nÄ±, ufak da olsa bir ÅŸeyler almamÄ±zÄ± istemiÅŸlerdi. YÄ±lda bir evlere Ã¶zel bir ekip gelir, tÄ±pkÄ± emniyet gibi kÃ¶ÅŸe bucak aranÄ±rdÄ±. KitaplÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bulunacak kitaplarÄ± belirlerler, tÃ¼m dijital eÅŸyalarÄ±mÄ±z kontrolden geÃ§irilirdi.Â Â Â Â Â

Ben sayÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlayamÄ±yorum ama ByLock kurulumu yaptÄ±m. Onun Ã¶ncesindeki ve darbe giriÅŸimi sonrasÄ±ndaki programlarÄ± da kullandÄ±m."Â Â Â Â Â

SanÄ±k Adana, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n evliliklere ve kiÅŸisel harcamalara da mÃ¼dahil olduÄŸu bilgisini vererek, "Ä°zdivaÃ§lar iÃ§in kriterleri olanlar isteklerini belirtirdi. Tablolar halindeki istekler gÃ¶zden geÃ§irilir, birbirine uygun olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lenler bir araya getirilirdi. Benim bÃ¶yle bir evliliÄŸe ÅŸahit olmuÅŸluÄŸum var." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â

"PROMOSYON PARALAR PEÅžÄ°N FAÄ°ZDÄ°R, BÄ°ZE GÃ–NDERÄ°N"Â Â Â Â Â

Faiz konusundaki uygulamalara da deÄŸinen Adana, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:Â Â Â Â Â

"BankalarÄ±n yÄ±llÄ±k verdiÄŸi promosyon paralarÄ±n kursaktan geÃ§mesini yanlÄ±ÅŸ bulurlardÄ±. 'Promosyon paralar peÅŸin faizdir, bize gÃ¶nderin.' denirdi. Ya da faizle kredi almÄ±ÅŸsak orada kullanmamÄ±z istenirdi. Onlara gÃ¶nderdiÄŸimiz takdirde, paranÄ±n Ä°slam ile alakasÄ± olmayan kiÅŸilere kapÄ± aÃ§abilmek adÄ±na hediye almak iÃ§in kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸlerdi. Himmetin Ã¶nemi Ã§ok bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Zaten bir sistem vardÄ± ve bÃ¼tÃ¼n herkesin bilgileri burada mevcuttu. Kimlik numaralarÄ±, adresleri, fotoÄŸraflarÄ±. Bir de kendilerinin belirlediÄŸi bir sicil numaramÄ±z vardÄ±.Â Â Â Â Â

ÅžahÄ±sla irtibat kesilirse nerede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, nerede olduÄŸu bulunabilsin diye tÃ¼m bilgiler vardÄ±. BugÃ¼n 'gaybubet evleri' diye tabir edilen evler, sicili temiz olanlarÄ±n Ã¼zerinden gÃ¶steriliyor. Ã‡ok fazla kiÅŸi o evde kalsa da sicili temiz kiÅŸinin kaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Bu sÃ¼re zarfÄ±nda kaÃ§mak iÃ§in sahte kimlikler yapÄ±lÄ±yor, kaÃ§Ä±ÅŸ planlarÄ± hazÄ±rlanÄ±yor."Â Â Â Â Â Â Â

Mahkeme heyeti, sanÄ±klarÄ±n mevcut durumlarÄ±nÄ±n devamÄ±na karar vererek duruÅŸmayÄ± 20 Haziran'a erteledi.Â Â Â Â Â