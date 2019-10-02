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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
02.10.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Fethiye'deki villasından Ankara'yı izlemiş! İşsiz kadınlara fuhuş tuzağı...

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Ankara'da bir apartmanda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve bu yolla yıllık yaklaşık 20 milyon lira gelir elde ettikleri iddia edilen çeteye operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. Çetenin, kadınları günlük 60-70 erkekle fuhuş yapmaya zorladığı ve çetele tutturdukları öğrenildi. Çete lideri Ayten Aksüt'ün Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı villasında Ankara'da fuhuş yaptırdıkları apartmanı kamera sistemiyle cep telefonundan uzaktan takip edip yönlendirme yaptığı belirlendi.

Ankara'da bir apartmanda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve bu yolla yıllık 20 milyon lira gelir elde ettikleri iddia edilen çeteye operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. 

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kacakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıllık teknik ve fiziki takibin ardından "İnsan ticareti" ve "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarıyla ilgili Ankara ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları operasyonla fuhuş çetesinin lideri olduğu öğrenilen şüpheli Ayten Aksüt'ü Muğla'nın Fethiye ilçesindeki villasında, diğer zanlılar Türkan Karakış, M.Y, F.B, Ş.P, S.M, B.C.K, N.S. ile G.G'yi ise Ankara'da gözaltına aldı. 

 

İŞSİZ KADINLAR TEHDİTLE FUHŞA ZORLANMIŞ

Çete lideri Ayten Aksüt'ün Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın dairelerinin bir kısmını satın aldığını, bir kısmını kiraladığını ve burada fuhuş yaptırdığını belirleyen ekipler, herhangi bir işi ya da mesleği olmayan yaklaşık 30 kadının çaresizliklerinden faydalanarak zorla ve tehditle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çetenin aynı zamanda bu kadınları günlük 60-70 erkekle fuhuş yapmaya zorladığı ve çetele tutturdukları öğrenildi.

Fuhşa zorlanan kadınların kazandıkları paranın yarısını kendileri, diğer yarısını da çete üyeleri alırken kurulan bu düzenle çetenin hafta içi yaklaşık 3-4 bin, hafta sonu da 10-15 bin lira ve yıllık yaklaşık 20 milyon lira para kazandığı tespit edildi.

MUĞLA'DAN ANKARA'DAKİ APARTMANI KAMERAYLA İZLEYİP TALİMAT VERMİŞ

Çete lideri Ayten Aksüt'ün Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı ikametinden Ankara'da fuhuş yaptırdıkları apartmanı kurulan kamera sistemiyle cep telefonundan uzaktan takip ettiği ve çetesini buradan yönlendirdiği belirlendi.

Fuhuş çetesinin aynı zamanda binanın giriş-çıkışı ile odaları gizli kamera sistemiyle izleyip erketelerle kontrol altında tuttukları ve bu yöntemle polis baskınlarını önceden görüp dairelerde önlem aldıkları, görüntüleri de izleyerek çalışanlara talimat verdiği tespit edildi.

 

ÇALIŞMAK İSTEMEYENLER AİLELERİYLE TEHDİT EDİLMİŞ

Fuhuş yapmak istemeyen kadınlar ve bu sistem içerisinde yer almak istemeyen kişilerin aileleri çete tarafından tehdit edilmiş, yakalandıklarında ise kesinlikle konuşmamaları için baskı uygulanmış. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp mahkemeye sevk edilen zanlılardan Ayten Aksüt ile Türkan Karakış tutuklanırken M.Y, F.B, Ş.P, S.M, ve G.G. elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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