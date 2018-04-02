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    Fethiye'de tekne battı ihbarı... Sahil Güvenlik harekete geçti

    AA
    02.04.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sevk edildi. DHA'nın son haberine göre battığı ihbarında bulunulan teknenin dalış teknesi olduğu belirtildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı, sayıları henüz bilinmeyen teknedekilerin denizde kurtarılmayı beklediği öğrenildi.

    Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları gönderildi.

    Fethiye'de tekne battı ihbarı jandarmayı alarma geçirdi
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    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti.

    Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz ve hava araçları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbot ve bir helikopter, ihbarın ardından bölgeye sevk edildi.

    Kıyıya da ambulanslar yönlendirildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

    Fethiyede tekne battı ihbarı... Sahil Güvenlik harekete geçti

     

    Etiketler: gündem
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