Fethiye’de sahte rapor operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında doktorlar da var
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Rüşvet, Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik’ suçlarından 4 aydır yürüttüğü soruşturma neticesinde aralarında doktorların da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Fethiye Devlet Hastanesi'nden özür durumuna dayalı sahte sağlık kurulu raporu verdiği ve verilmesine aracılık ettiği tespit edilen toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında iki doktor da var. Raporların ‘özürlü’ kategorisinden emekli olup maaş bağlatmak için alındığı belirlendi. Soruşturma devam ederken gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.
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