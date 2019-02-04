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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.02.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Fethiye'de İngiliz kadın hayvan barınağına sığındı

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Fethiye'de İngiliz kadın hayvan barınağına sığındı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 2 yıl önce evlendiği Türk eşinden şiddet gördüğünü ve köpeği ile birlikte sokağa terk edildiğini ileri süren İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş. (39), Dalaman'daki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine sığındı. 4 gün burada kalan Melanie Jane Ş., köpeğini bırakıp ülkesine dönmek zorunda kaldı.

Fethiye'de oturan İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş., iddiaya göre, eşi Osman Ş. tarafından şiddete maruz kalıp köpeği ile birlikte evden kovuldu. Kimsenin kendisine sahip çıkmadığını söyleyen Melanie Jane Ş., kalacak yeri olmadığı için köpeği ile birlikte Dalaman'daki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine gitti. Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) başkanı Türkan Dağdelen ile görüşen Melanie Jane Ş. durumu bildirdi. Kalacak yeri olmadığını, bir süre köpeği ile birlikte burada kalmak istediğini, daha sonrada köpeği burada bırakarak kendisinin İngiltere'ye döneceğini söyledi.

'ÖNCE KÖPEĞİMİ ARDINDAN BENİ DÖVDÜ'

Olayı anlatan Melanie Jane Ş. şunları söyledi:

"Eşim Osman Ş. ile 2 yıl öne Fethiye'de tanıştım. Spor salonunda eğitmen ve bir kafeteryada güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Bir süre önce evlendik. Bana sürekli şiddet uygulamaya başladı. Ülkeme dönmeme izin vermedi, beni sürekli tehdit etti. Özür diliyor, 'Bir daha olmaz' diyordu, her defasında affediyordum. Tehdit ve şiddet uygulamaları artmaya başlayınca şikayetçi oldum. Vazgeçmem için sürekli baskı yaptı. 'Beni, burada herkes tanır. Bana bir şey olmaz. Davayı geri çekmezsen seni öldürürüm' dedi. Vazgeçmeyince 3 gün önce köpeğime de şiddet uygulayarak evden attı. Ardından şiddet uygulayarak beni de evden attı. Darp, tehdit ve hakaret etti. Habersiz çekmiş olduğu çıplak videomu başkalarına göstermekle tehdit etti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundum. Artık eşimin değişmeyeceğini anladım ve bana kötülük yapacak. Korunmam gerekiyordu, kimseye güvenemedim. Köpeğimle birlikte buraya sığındım. Köpeğimi burada bırakarak ülkeme döneceğim. Köpeğimin yurt dışına çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra onu da İngiltere'ye götüreceğim."

'KÖPEĞE DE KENDİSİNE DE SAHİP ÇIKTI'

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, Melanie Jane Ş.'nin, köpeğini kendilerine emanet edip ülkesine döndüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Bizim kapımız herkese açık. Ancak böyle bir olayın yaşanması beni çok şaşırttı. Kapıda gördüğümüzde köpeği bırakıp gidecek sanmıştık. İngiliz vatandaşı olduğunu, köpeği ile sokağa atıldığını söyledi. Hatta, 'Köpeğe sahip çıkın ben dışarda da kalabilirim' dedi, Kendisi de çok perişandı. Yapacak bir şeyi, sığınacak bir kimsesi olmadığını söylediğinde ilgisiz kalmamız bize yakışmazdı. Bizi ilgilendiren kısmı barınağımızın kapısını ona açtık. Köpeğine ve kendisine sahip çıktık. Köpeğiyle birlikte hayvan barınağına sığınan insanı da gördük. Kendisi daha sonra eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Barınağımızda 4 gün misafir ettik. Köpeği bize emanet ve kendisi ülkesine döndü."

Fethiyede İngiliz kadın hayvan barınağına sığındı


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