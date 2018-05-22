Fethiye'de görüntülendi! 10 metre uzunluğunda

Balıkçı Arif Arıkan, Kızıl Ada açıklarında bir balina olduğunu fark etti. Tekneyle yaklaştığı balinayı yaklaşık 40 dakika takip eden Arıkan, balinanın hareketlerini cep telefonuyla kaydetti. Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez kıyıya yakın bir balina gördüklerini söyledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Filiz, görüntülerdeki balinanın "kaşalot" ya da "ispermeçet" olarak bilindiğini belirterek "Akdeniz'de nesli tehlike altında olan kaşalotun Türk sularında yaşama şansı bulması sevindirici." dedi.



