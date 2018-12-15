Fethiye'de bu tabelayı gören frene basıyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir mahallenin ismi olan Dont yazılı levha, Fethiye-Antalya karayolunda seyahat edenlerin ilgisini çekiyor.
Dont, Muğla'nın 2014'te büyükşehir olmasıyla kurulan Seydikemer'in 65 mahallesinden biri. Kışın fazla insanın bulunmadığı, sıcaklarda yayla olarak da kullanılan mahallenin nüfusu yaz aylarında 2 bini geçiyor. Fethiye-Antalya kara yolunun 60 ve 65'inci kilometreleri arasında yer alan "Dont" levhası ise seyahat edenlerin ilgisini çekiyor.
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