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    Fethiye ve Bodrum da sırada

    Gizem KARAKIŞ/ANKARA
    28.03.2018 - 23:32 | Son Güncelleme:

    DOĞA cenneti Akyaka, Turunç, Bördübet gibi koyların yer aldığı Gökova Körfezi’nde sit alanlarının daraltılarak deniz dahil imara açılmasına birçok kesimden tepki geldi.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Bu bir doğa katliamıdır. Hukuk yolu ile durdurulmazsa çok yakında buraların beton yığınına döndüğünü göreceğiz. CHP olarak eylem yapacağız.

    CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan: Gökova Körfezi’ne el atmaya pek çok kişi niyetlenmişti ama bu güzelim doğayı bozmaya kimse yeltenmemişti. İptal için yargıya başvuracağız.

    Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu: Statü değişikliği diyerek alanlar daraltılıyor. Türkiye’nin her yerinde bu gibi kararları gördük, görmeye devam edeceğiz.

    Şehir Planlamacıları Odası Şube Başkanı Sami Tomurcuklu: Muğla ilinde korunan alanlar 31 paftadan oluşuyor. Gökova sadece biri. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Fethiye’den Bodrum’a kadar bütün kıyıyı kapsayan bir çalışma yapıyor. Sit alanlarında statü değişikliği ile kararın olumlu yönleri de var. Örneğin sit alanları daha korunaklı bir hale geliyor. Fakat bu değişim yapılırken, sit alanlarında daralma yaşandığını da görüyoruz.

    Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü var olan doğal sitleri adım adım ortadan kaldırıyor. Yürütmenin durdurulması için dava açtık. Plan gerçekleşirse Gökova Körfezi çevre, ekonomik ve sosyal olarak yıkıma uğrayacak. Kaçak yapılaşmalar yasalaştırılıyor. Adeta imar affı getiriliyor.

    Denize de imarDenize de imar



    Etiketler: imar izni , gazetehaberleri , gündem
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