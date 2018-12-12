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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.12.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

Festus Okey davasında flaş gelişme

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Festus Okey davasında flaş gelişme

Nijeryalı Festus Okey’in 11 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi’nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin davanın 1. Ceza Dairesi tarafından ikinci kez bozulmasının ardından yeniden görülmesine başlandı.

Mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararı doğrultusunda maktulün abisi olduğunu belirten Tochukwu Gameliah Ogu’nın yargılamaya davet edilmesine karar verdi.
 
Nijeryalı Festus Okey'in 11 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde vurularak öldürülmesine ilişkin davanın Yargıtay. 1. Ceza Dairesi tarafından ikinci kez bozulmasının ardından yeniden görülmesine başlandı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cengiz Yıldız ile maktulün abisi olduğunu belirten Tochukwu Gameliah Ogu'nun avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Tochukwu Gameliah Ogu'nun avukatı, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını ve müvekkilinin maktulle kardeşlik bağının tespit edilmesini istedi. Duruşma savcısı da Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını istedi. Duruşmada tekrar söz alan Ogu'nun avukatı, DNA analizi ile ilgili Güney Afrika'da bulunan Uluslararası sertifikası bulunan bir laboratuvar tarafından çalışma yapıldığını söyledi. Bu nedenle evrağın Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderilmesi gerektiğini kaydeden avukat, "Ayrıca müvekkil bizzat mahkemenizdeki yargılamaya gelerek DNA testi yaptırmak ve beyanda bulunmak istenmektedir.

Vize işlemlerinin yürütülmesi için bu yönde bir ara karar oluşturulmasını talep ediyoruz. Müvekkilin annesi de davaya katılmak istemektedir. Vekaletnamesini alma yönündeki girişimlerimiz sürmektedir. Bu konuda da süre istiyoruz” dedi. 

”TALEPTE BULUNANIN, OKEY'İN KARDEŞİ OLDUĞUNU KABUL ETMİYORUZ” 

Sanık avukatı ise, katılma isteminde bulunan vekillerin beyanlarını ve taleplerini kabul etmediklerini söyledi. Ölen kişinin Festus Okey'den başkası olmadığını aktaran sanık avukatı, "Talepte bulunanın, Okey'in kardeşi olduğunu kabul etmiyoruz. Özel bir kuruluştan alınan DNA raporunu da kabul etmiyoruz. Böyle bir rapor ancak Nijerya'da mezar açılarak yapılmalıdır. Ayrıca katılma isteminde bulunan kişinin, Okey'in kardeşi olup olmadığının tespitine yönelik cenazenin kime teslim edildiği hususunu Dışişleri Bakanlığı'ndan araştırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tochukwu Gameliah Ogu'nun avukatlarına, vekaletname sunmaları için süre verdi. Ogu'nun Türkiye'ye gelerek mahkemedeki yargılamayı izleme olanağının sağlanması yönünden ülkesinden çıkış işlemlerine esas olmak üzere dile getirilen istemi yerinde gören mahkeme heyeti, Ogu'nun yargılamaya davet edildiğinin karar altına alınmasına hükmetti. 

Mahkeme, Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nden adli yardım yoluyla DNA raporlarının istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

DAVANIN GEÇMİŞİ 

Kapatılan Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Nijeryalı Festus Okey'i, 20 Ağustos 2007'de gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası istenmişti. 
Davanın görüldüğü İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2011'de verdiği kararda, polis memurunu "taksirle öldürmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı. 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Festus Okey'in ailesinin avukatlarının müdahillik talebinin reddedilmesini usule aykırı bularak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye göndermişti. Yerel mahkeme, 5 Haziran 2014'de yapılan duruşmada, sanık Cengiz Yıldız'a 13 Aralık 2011'de "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararında direndiğini açıklamıştı. 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yeniden inceleyerek, bozulmasına hükmetmişti. Kararda, "Nijerya uyruklu maktulün açık kimlik bilgilerinin tespitiyle nüfus kayıt örneğinin getirilmesi ve katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması sonucuna göre katılma istemi konusunda karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle hüküm kurulması isabetsizliklerinden diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına" ifadeleri kullanılmıştı. 

“FESTUS OKEY DAVASI ADALET DUYGUSUNU ZEDELEYEN BİR DAVADIR” 

Öte yandan, duruşmanın ardından adliye önünde toplanan bir grup cinayetin tüm yönleriyle açığa çıkarılması için açıklama yaptı. Toplanan grup adına açıklama yapan avukat Alptekin Ocak, “Festus Okey davası Türkiye’de kamuoyunun Adalet duygusunu zedeleyen bir davadır. Beyoğlu gibi bir yerde üstelik polis kurşunuyla gerçekleşmiştir. Zedelenen adalet duygunun giderilmesi için çok önemlidir. İnanıyoruz ki davanın sonunda verilen karar özellikle ailesi açısında zedelenen adalet duygusunun onarılması anlamına gelecektir. Tüm çabamız bunun içindir.

Bir sonraki davaya kadar İnterpol ve Güney Afrika Cumhuriyetinden evraklar bekleniyor. Maktulün kimliğinin ve davaya katılanların kim olduğunun tam ortaya çıkması için. Bunlar belirlendikten sonra esasa geçeceğiz. Yıllar sonra bile bu cinayet nasıl işlendi, üzerini kimler örttü, sorgu sırasında neden polisin elinde silah vardı bunlar araştırılacak” dedi. 

 

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