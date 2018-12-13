Festus Okey davası sil baştan
NİJERYALI Festus Okey’in 20 Ağustos 2007’de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltındayken polis Cengiz Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla ölümüne ilişkin dava 11 yıl sonra yeniden görülmeye başlandı.
İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Cengiz Yıldız’ı 13 Aralık 2011’de ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi ise Festus Okey’in kardeşi olarak davaya katılmak isteyen Tochukwu Gameliah Ogu’nun talebini reddeden mahkemenin kararını bozmuştu. Mahkeme kararında direnince dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderildi. Katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağı bulunup bulunmadığının araştırılması ve sonucuna göre katılma istemi konusunda karar verilmesi gerektiği belirtilerek karar yeniden bozulmuştu.
11 yıl sonra İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Cengiz Yıldız katıldı. Mahkeme heyeti, Tochukwu Gameleah Ogu’nun yargılamayı izlemek olanağının sağlanması yönündeki talebi yerinde görerek yargılamaya davet edilmesine karar verdi. DNA testinin istenmesi için hazırlanan evrakın Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi. Duruşmadan sonra konuşan Tochukwu Gameleah Ogu’nun avukatı Alptekin Ocak “Yıllar sonra olsa bile bu cinayet nasıl işlendi, üzerini kimler örttü, sorgu sırasında neden polisin elinde silah vardı, bunlar araştırılacak” dedi.
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