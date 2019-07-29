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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin) (DHA)
29.07.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Festivalde ortalık karıştı

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Festivalde ortalık karıştı

Artvin'in Şavşat ilçesinde bu yıl 29’uncusu düzenlenen Şavşat Sahara Pancarcı Festivali'nde kendi aralarında kavga eden alkollü gruplarla jandarma arasında arbede çıktı. Jandarmanın havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttığı olayda 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan gerginlik ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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  • Şavşat Sahara Pancarcı Festivalinde arbede
  • Şavşat Sahara Pancarcı Festivalinde arbede
  • Şavşat Sahara Pancarcı Festivalinde arbede
  • Şavşat Sahara Pancarcı Festivalinde arbede
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün Şavşat Sahara Milli Park alanında meydana geldi. Bölgede ‘Pancar’ adlı bitkinin hasadı sonrası yöre halkının dinlenme amaçlı toplu halde yaylalara çıkarak hep birlikte davul ve zurna eşliğinde eğlendiği Şavşat Sahara Pancarcı Festivali'nde alkol alan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Festival alanında bulunan jandarma ekipleri, kavgaya müdahale etmek istedi. Bu sırada alkollü bir kişi, jandarma ekiplerine tepki gösterince ortalık bir anda karıştı. Yaşanan arbede üzerine jandarma, havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Arbede sırasında 1 jandarma yaralandı. Güçlükle önlenen olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Festival sırasında jandarma ekibiyle alkollü şahıslar arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, jandarmanın kavgayı ayırmaya çalıştığı, olayın büyümesi üzerine havaya ateş açtığı, gözaltına alınmak istenen saldırganın da ekiplere zor anlar yaşattığı görülüyor.

3 gün süren festival, yöresel sanatçıların verdiği konserle sona ererken, yöre sakinleri ise, güvenlik güçlerine yönelik bu tur davranışları kınadıklarını belirterek, yaşananlara tepki gösterdi.

KAÇAK İÇKİLERE EL KONULDU

Bu arada jandarma ekiplerinin denetimlerinde festival alanında kaçak içki sattıkları tespit edilen 2 kişiye para cezası uygulandı, çeşitli türde yaklaşık 10 şişe içkiye el konuldu.

 

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