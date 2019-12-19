Fesleğen nedir ve nasıl yetiştirilir? Fesleğen bakımı nasıl yapılır?

Ballıbabagiller familyasından olan fesleğenin bir diğer ismi reyhandır. Daha çok Akdeniz ülkelerinde yetişen bu bitki, güzel kokusu, yeşil yaprakları ve pembe güzel çiçekleriyle bilinir. Ana yurdu Güney Asya olan bu bitki, yılda bir kez yetiştirilebilir. Evde kolaylıkla yetişebilen güzel kokulu bitkiler arasındadır.

Fesleğen Nedir?

Genellikle ılıman bölgelerde yetişen fesleğen, tek yıllık bitkiler gurubunda bulunur. Tarımı genellikle yemeklerde kullanılmak için yapılan fesleğen, kokusuyla da evde yetişen bitkiler içerisindedir. Yetişkinlik döneminde boyları 20 ile 60 santim arasında farklılık gösterir.

Yapraklarının yapısı oval kenarları dişlidir. Koyu yeşil renkte olan fesleğenin gövde kısmından inildikçe kırmızılaştığı görülür. Çiçekleri yaz sonu zamanlarında açılır. Renkleri pembe veya beyaz olur. Tohumları göz yaşı şeklinde olan fesleğen, çiğ olarak ya da pişirilerek yemeklerde kullanılabilir.

Fesleğen Nasıl Yetiştirilir?

Fesleğen eğer saksıda yetiştirilecekse, Mart ayında tohumlar ekilmeli. Bahçeden yetiştirmek istiyorsanız, tohumlarını Mayıs ayında ekmeniz daha doğru olur. Bahçede yetiştirdiğiniz zaman mümkünse salatalık ve bezelyeden uzak tutun. Domates ektiyseniz, fesleğenin tohumlarını hemen yan tarafa alın. Kokusuyla da domateslere zarar verecek olan haşereleri uzak tutacaktır.

Fesleğeni saksıya ektiyseniz, gün ışığı almasına özen gösterin. Çünkü fesleğenin büyümek için en çok ihtiyaç duyduğu gün ışığıdır. Yaklaşık 7 gün içerisinde kök tutmaya, köklenmeye başlayacaktır. Sıklıkla sulamak gerekmez. Haftada maksimum 1-2 kez sulamak yeterli olacaktır. Ancak derinlemesine sulamaya dikkat edin. Fesleğen yaprakları sararmışsa, fazla su aldığına, kurumuşsa az su verdiğiniz anlamına gelir.

Fesleğen Bakımı

Fesleğen aslında çok zor olmayan birkaç pratik bilgiyle kolayca bakımı yapılan bitkiler familyasında yer alır. Aşağıda yer alan bilgileri bilmeniz, fesleğenin bakımını daha iyi yapmanızı sağlayacaktır.

- Humus bakımından zengin topraklarda daha iyi yetişir. Yani torflu toprakları tercih etmeniz gerekecek.

- Şiddetli rüzgarları hiç sevmez. Aynı oranda güneş ışığını ve sıcaklığı sever. Bu yüzden bakımı için pencere kenarlarını, güneş gören balkonları seçmeniz daha doğru olacaktır.

- Haftadan 1 kez sulamak yeterli olur. Ancak çok güneş alan bir yerdeyse bunu 2'ye çıkarabilirsiniz. Toprağın çok nemli kalmasına ve kurumasına izin vermemelisiniz.

- Saksı içerisinde fazla suyun geçtiği alt deliklerin olmasına dikkat etmelisiniz.

Fesleğen Nasıl Toplanır?

Çiçek açana kadar toplama işlemleri yapılabilir. Ancak fesleğeni toplarken dallarının üst kısımda koparılmasına dikkat etmelisiniz. Bu işlem bir daha ki işlevde bitkinin daha gür çıkmasını sağlayacaktır. Yaprakları daha çok henüz tazeyken kullanılır. Bu yüzden kurumamasına dikkat etmelisiniz. Yapraklarının taze kalmasını istiyorsanız, saplarını suyun içine koymanız yeterlidir.

Fesleğen Faydaları Nelerdir?

Fesleğen çok önemli ve seçkin bir bitkidir. Faydaları oldukça fazladır. Bizde birkaç faydasına değinelim.

- A ve C vitaminlerinin yanı sıra demir ve kalsiyum bakımından çok zengindir.

- Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.

- Öksürüğün hemen kesilmesinde, grip hastalığının geçirilmesinde etkin olarak kullanılıyor. Mide bulantıları için çok yararlıdır.

- Uzun süre kullanıldığı zaman, ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olabiliyor.

- Baş ağrısına, migren rahatsızlığına ve karaciğer hastalıklarının iyileşmesinde fayda sağlıyor.

- Siyah noktalarda ve sivilcelerden kurtulmak adına çok güçlü bir silah olarak kullanılıyor.

- Vücuda, yorgunluk dönemlerinde kullanıldığı zaman enerji verir.

Fesleğen Nasıl Kullanılabilir?

Fesleğen taze olarak tüketildiği gibi pişirilip yenilen bitki gurubunda yer alıyor. Salataların içerisinde konulabildiği gibi makarnalara, et yemeklerine eklenebilir. Bunun dışında yemeklerin yanında sos şeklinde tüketilebilir. Salatalarda çiğ olarak haftada 1 kez tüketilmesi halinde, kişinin sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Daha fazla kullanım alanı bulunur.