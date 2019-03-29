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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir) (DHA)
29.03.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Feribotta bulduğu 16 bin 900 doları sahibine teslim etti

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Feribotta bulduğu 16 bin 900 doları sahibine teslim etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde esnaf Hasan Şahin (53), 26 Mart günü İstanbul- Yalova feribotunda bulduğu 16 bin 900 doları, sahibi olan Iraklı Mustafa Muhanned'e (25) teslim etti.

Edremit’te 'Şahpa' isimli zücaciyenin sahibi olan Hasan Şahin (53), İstanbul’da bindiği feribotun lavabosundan çıkarken yerdeki poşeti fark etti. Poşette dolarlar olduğunu gören Şahin, etrafına baktı ancak kimseyi göremedi. Bu sırada feribot iskeleye yanaştı, inerek evine gitti. Poşeti açtı ve içinde 16 bin 900 dolar olduğunu gördü. Sonrasında da polise giderek durumu anlattı. Polis kendisini jandarmaya yönlendirdi.

Hasan Şahin'in başvurusu üzerine jandarma ve İDO yetkilileri, dolarların sahibi olan Irak uyruklu Mustafa Muhanned'e ulaştı. Mustafa Muhanned, dün akşam Edremit ilçesine gelerek Haşan Şahin ile buluştu.

Şahin, dolarları Körfez Polis Merkezi'nde yetkililer huzurunda tutanak ile Mustafa Muhanned'e teslim etti. Şahin, Mustafa Muhanned'in kendisine 8 bin dolar vermesini söylemesine rağmen paranın tamamını teslim ettiğini anlatttı.

Esnaf Hasan Şahin, "Parayı teslim ettikten sonra şuan vicdanen çok rahatım. Para yanımdayken başına bir şey gelir diye sürekli bir huzursuzluk vardı" dedi.

Irak’ta konfeksiyon işiyle uğraştığını söyleyen Mustafa Muhanned, ailesi ile hem alışveriş yapmak hem de kısa süre kalmak için Yalova’ya geldiklerini belirterek, "İstanbul’dan feribotla Yalova’ya gelirken poşet içerisindeki parayı düşürmüşüm. Sonradan eve geldiğimde fark ettim ve İDO yetkililerine haber verdim. Hasan abi de parayı bulmuş ve haber vermiş Allah razı olsun" dedi.

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