Feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.
Marmara’nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de iki gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor.
Yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.
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