Ferat Üngür serbest bırakıldı
BİR televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür (34), sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı. Üngür, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür'in sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Üngür'ü, evinde gözaltına aldı. Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
SERBEST BIRAKILDI
Üngür, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
AÇIKLAMA YAPTI
Ferat Üngür sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"16 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nce ilgimin bulunmadığı sosyal medya beğenisi nedeniyle bilgime başvurulmuştur. Bahse konu işlemin yapılmasının hemen ardından Emniyet Müdürlüğünden çıktığımı ve günlük programıma devam ettiğimi ifade eder, saygılarımı sunarım."
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