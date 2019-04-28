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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.04.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Fenomen kardeşlere büyük şok! 10 yıla kadar hapis istemi…

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Fenomen kardeşlere büyük şok! 10 yıla kadar hapis istemi…

Sosyal medyadaki 'Deep Turkish Web' kanalının sahibi Emre ve Erdi Kızgır kardeşlerin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme' suçundan onar yıla kadar hapsi istendi.

Sosyal medyadaki "Deep Turkish Web" adlı kanalın sahipleri Emre ve Erdi Kızgır hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.     

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yüz binlerce abonesi bulunan "Deep Turkish Web" kanalının sahipleri Emre ve Erdi Kızgır'ın uyuşturucu kullanımını özendirici videolar yayınladıklarının tespit edildiği aktarıldı.     

Videolara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, iki şüphelinin oynadığı "Yılan Serdar ve Müptezel Samet" adlı videoda, Serdar adlı kişinin elindeki bir poşetle Samet adlı kişinin evine gittiği, aralarındaki konuşmadan, bu poşette uyuşturucu madde bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.     

Videoda Samet'i canlandıran Erdi Kızgır'ın bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmış biri gibi davrandığı ve bir takım halüsinasyonlar gördüğü kaydedildi.     

İddianamede, bahsi geçen videoların herhangi bir kullanıcı tarafından izlenmese dahi suç unsuru oluşturduğu, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bilgisine yer verildi.     

Her iki şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, başsavcılık tarafından onaylanarak, gönderildiği İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edildi.     

Şüpheliler 4 Temmuz 2019'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.     

OLAYIN GEÇMİŞİ     

Emre ve Erdi Kızgır kardeşler, sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanımına teşvik ettikleri gerekçesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 26 ilde yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda 13 Aralık 2018'de gözaltına alınmış, soruşturma savcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İki kardeş, nöbetçi hakimlikteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.     

Youtuber kardeşlere uyuşturucu operasyonunda gözaltı
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