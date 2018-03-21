Fenerbahçe'nin eski yıldızına hapis şoku

29 Nisan 2017’de Erdi Demir, Kadıköy Fenerbahçe’de bir parkta rastladığı Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu kendisinden para isteyince tartıştı. Altunbaş ve Osmanoğlu, Erdi Demir’i darp etti. Demir de sırt çantasında bulunan bıçağı çıkardı. Bıçağın üzerine düşen Osmanoğlu karnından, Altunbaş ise kolundan yaralandı.

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada son savunmasını yapan müşteki sanık Sercan Osmanoğlu, “Biz karşı taraf ile uzlaştık ve barıştık. Karşılıklı olarak şikayetlerimizden vazgeçtik. Sanık Erdi gelerek bizden özür diledi. Hastane kağıtlarını gösterdi. Alkolün tesiri ile böyle bir eylemde bulunduğunu düşünüyorum. Kendisi iyi bir insandır. Suçsuzum, beraatimi talep ederim” derken, müşteki sanık Erdoğan Altunbaş da, karşı taraf ile uzlaşıp barıştıklarını ve karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi.

Mahkeme Hakimi, müşteki sanık Erdi Demir’i, Sercan Osmanoğlu’nu haksız tahrik altında kasten yaralama suçundan 3 yıl 1,5 ay hapis cezasına, Erdoğan Altunbaş’ı kasten yaralama suçundan da 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdı.

DİĞER SANIKLARA BERAAT

Müşteki sanıklar Sercan Osmanoğlu ve Erdoğan Altunbaş hakkında, Erdi Demir’i kasten yaralamak suçundan açılan davanın tarafların şikayetlerinden vazgeçmesi üzerine düşmesine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Erdi Demir’in avukatı Ali Mahir Baþarır, “Verilen bu karar hukuka aykırıdır, adil bir karar değildir. Meşru müdafaa hükmü uygulanmadığı gibi en azından haksız tahrikten dolayı indirim yeteri oranında yapılmamıştır. İstinaf Mahkemesi’nde adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz” dedi.