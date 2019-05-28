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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçeliler Silivri’ye aktı

Fatih Saboviç
Fatih Saboviç
fsabovic@hurriyet.com.tr
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Fatih Saboviç
Fatih Saboviç
fsabovic@hurriyet.com.tr
Fenerbahçeliler Silivri’ye aktı

FETÖ’nün ‘futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurmakla suçlanan 108 sanığın yargılandığı dava için Fenerbahçeli yönetici ve taraftarlar Silivri’ye akın etti. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Uzun zamandır gelmediğimiz için ortalık boş gibi. Yalan ifadeler dinledik, hep yalan, masal anlatıyorlar” dedi.

İSTANBUL 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde yapılan duruşmayı, müşteki olarak katılan Aziz Yıldırım’la birlikte kulübün eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri de takip etti. 

Çoğu eski polis müdürü 108 sanıklı davada, 15 tutuklu sanıktan Ramazan Haktan Helvacı’nın savunması alındı. Helvacı, savunmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü avukatlarının, şike dava dosyasında olmayan şeyleri varmış gibi gösterip, duruşmalarda da bu hususları yalanladıklarını iddia etti.

HÂKİM: KİM YALAN SÖYLÜYOR ÇIKACAK

Aziz Yıldırım, sanığın savunmasında kendisinin polise ifade verme işlemlerinden bahsetmesi üzerine, “Ben poliste ifade vermedim, yalan söylüyor” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, “Aziz bey, müdahale edersiniz, salondan çıkartırım, sakin olun” diyerek uyardı. Yıldırım’ın “Sakinim de yalan söylüyor” ifadelerini kullanması üzerine mahkeme başkanı, “Biz de yargılamayı bunun için yapıyoruz. Kim yalan söylüyor, ortaya çıkarmak için. Kozunu paylaşmak isteyen varsa dışarıda paylaşsın. Burada önemli olan sağlıklı bir yargılama yapmak” dedi. 

Duruşmanın ardından Silivri’deki Karbey Dinlenme Tesisleri’nde 1907 Fenerbahçe Derneği, Sarı Lacivert Derneği, Fenerbahçeliler Derneği ve ÜNİFEB’ten oluşan taraftarların toplandığı yerde basın toplantısı düzenleyen Yıldırım’a eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, İlhan Ekşioğlu, Mahmut Uslu, Selim Kosif de eşlik etti. Fenerbahçe’nin kumpas davası ile ilgili duruşmaya katılmak için Silivri’ye geldiğini ifade eden Aziz Yıldırım, şöyle devam etti:

‘STATLARDA OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR’

“Bize güç verdiniz. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu hepimizin, Fenerbahçe’nin davası. 3 Temmuz’da başlayan FETÖ operasyonuyla beraber yapılan davaların neticesidir. Biz davacıyız. Onun için geldik. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmediğimiz için ortalık boş gibi. Yalan ifadeler veren şahısları dinledik, hep yalan, masal anlatıyorlar. Sonunda konuyu FETÖ değiliz diye bağlıyor. Şubat 2012’de ‘Ne şikesi, memleket elden gidiyor’ demiştim. Ondan sonraki yıllarda FETÖ’nün yaptığı operasyonlarla insanlarımız şehit oldu, gazi oldu. Hepsi FETÖ’nün yapmış olduğu örgütlü organizasyon. Bugün statlarda FETÖ operasyonları devam etmektedir. 50 yılda oluşturulmuş örgütü 3-5 yılda yok edemezsiniz. Herkes uyanık olsun.”

Aziz Yıldırım’ın ardından açıklamalarda bulunan Şekip Mosturoğlu ise “Bir yıllık süreç içinde kamuoyunun azaldığını gördük. Başkan bugün bir araya gelme fikrini ortaya attı. 3 Temmuz’da olduğu gibi taraftarlarımız İstanbul’un her yerinden geldiler” diye konuştu.

FENERBAHÇE’DE BİR DAHA GÖREV ALMAYACAĞIM

- KONUŞMASINDA Fenerbahçe ile ilgili açıklamalar da yapan Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

“Ne Aziz Yıldırım’cı ne Ali Koç’çu olun. Yalnız tek bir şey var ortak paydamız; Fenerbahçe. Fenerbahçe Televizyonu’nu burada gördüm mutlu oldum. Benim doğum günümü bile kutlamadılar çünkü. Ben kurdum FB TV’yi. Hepimizin tek paydası Fenerbahçe’dir. Bizim üst kimliğimiz Fenerbahçe’dir. Alt kimliklerle işimiz yok. Öyle olursa Fenerbahçe parçalanır. Herkes aklını başına alsın. Önümüzdeki seneden itibaren Fenerbahçe’nin içinde başkanlığı yapmayacağımı herkes bilsin. Fenerbahçe’de görev almayacağım.”

YÖNETİM DE ORADAYDI

Duruşmayı Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin de takip etti. Özsoy duruşma sonrası, “Altı dolu olmayan, bomboş olan bu davanın bu kadar uzun sürmesi  Fenerbahçemiz için bir zulümdür” derken, Pekin de “Yargıtay’da onanması beklenen kararın sonuçlanmasını ve Fenerbahçe’nin çektiği eziyetten kurtulmasını temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.

 

Fatih Saboviç
Fatih Saboviç
fsabovic@hurriyet.com.tr
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